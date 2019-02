PSOE plantea compatibilizar uso industrial y terciario en el Polígono de los Olivares para responder a la demanda

Julio Millán (c) visita el Polígono de los Olivares, de Jaén.

El PSOE de Jaén ha propuesto compatibilizar el uso industrial y terciario del suelo en el Polígono de los Olivares, de forma que pueda darse respuesta a las empresas del sector interesadas en implantarse en él.Para el secretario general y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, esta medida vendría "simplemente dar respuesta a una necesidad que tienen desde hace mucho tiempo". Lo ha hecho, según ha informado el PSOE en una nota, durante un recorrido por la zona, acompañado por empresarios "descontentos con el mantenimiento, la conservación y los servicios que reciben por parte del equipo de gobierno del PP"."La realidad es que el Polígono de los Olivares ha pasado en los últimos años a ser más un polígono de servicios que industrial, una categoría que ha pasado a canalizar especialmente el Parque empresarial Nuevo Jaén. Cambiar a uso terciario el suelo facilitaría la implantación de muchas empresas y establecimientos comerciales cuyo negocio no se ajusta a la planificación urbanística actual", ha dicho.Ha añadido que "de todos es conocido que muchas grandes firmas, algunas con hasta 200 trabajadores que querían establecerse aquí en Jaén se han ido a otros municipios por falta de respuesta" del Consistorio. Por ello, ha considerado "prioritaria" esta intervención y ha subrayado que "para atraer empleo es necesario contar con un Ayuntamiento que facilite las cosas" a los empresarios.Del mismo modo, el dirigente socialista ha apostado por la creación de una oficina única para atraer inversores a los parques empresariales de Jaén y facilitar los trámites cotidianos entre administraciones y empresarios.En esta línea ha coincidido el empresario Antonio Vega, quien ha recordado que el centro de servicios empresariales Emplaza no ha cubierto las demandas de las empresas de Los Olivares a pesar de que nació con ese fin de asesoramiento y apoyo.Vega y otros empresarios de la asociación del polígono han puesto de manifiesto el progresivo declive en las prestaciones básicas de mantenimiento y conservación, desde la limpieza al transporte, la vigilancia, los problemas de estacionamiento y el estado de las calles."Lo último que se hizo por este polígono lo hizo el PSOE, en ocho años no ha habido nada. El PP creó una comisión de seguimiento de las zonas productivas que apenas ha funcionado y se ha reunido poco", ha comentado Vega.Los empresarios, además, han recorrido la Ronda de Los Olivares junto a Julio Millán para denunciar el estado del principal nudo de comunicaciones entre parques empresariales y con las salidas hacia Madrid, Sevilla, Granada o Córdoba."Hay que conseguir que Los Olivares sea un polígono del siglo XXI y no del XX como es ahora. Tienen un lamentable déficit de mantenimiento, de transporte público, de limpieza. Esta ronda da una imagen tercermundista que demuestra lo poco que se preocupa el Ayuntamiento por los empresarios que están aquí generando empleo y riqueza", ha asegurado el secretario general del PSOE de la capital.--EUROPA PRESS--