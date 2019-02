Jaén.- 28A.- PSOE pide "un gran esfuerzo" de movilización para impedir

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha avanzado la necesidad de hacer "un gran esfuerzo por la movilización de la izquierda" para evitar que pase en España lo que ha pasado en Andalucía y que es "un pacto de las derechas con la extrema derecha que supone poner en cuestión valores como la propia Constitución y leyes como las de Igualdad y Violencia de Género, que están siendo replanteadas por esos partidos de derechas".Previamente a la celebración de la reuniones del grupo parlamentario y del comité electoral del PSOE de Jaén, Reyes ha afirmado que la agrupación provincial está preparada para el reto electoral. Ha apuntado que las elecciones generales del 28 de abril son "muy importantes" para este país y ha apuntado que el PSOE de Jaén va a explicar a la ciudadanía lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho en este tiempo."En ocho meses el Gobierno de España ha hecho mucho más por los avances y los derechos sociales que en ocho años de Gobierno de Rajoy", ha dicho Reyes en declaraciones a los periodistas.El dirigente socialista ha lamentado que el acuerdo entre las derechas y su connivencia con los separatistas catalanes "han impedido que se pongan en marcha unos grandes Presupuestos del Estado que eran los que necesitaba este país y que traían a la provincia de Jaén más de 204 millones de euros de inversión".Respecto al calendario electoral, ha informado de que las agrupaciones municipales de la provincia podrán celebrar sus asambleas hasta el próximo 5 de marzo para proponer candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado. Antes del 10 de marzo, el Comité Provincial del PSOE de Jaén será convocado para aprobar la propuesta de candidatura que formule la dirección provincial a partir de las propuestas de la militancia.Por otro lado, el responsable socialista ha indicado que el Grupo Parlamentario "no va a bajar la guardia" en relación con el nuevo Gobierno andaluz y que va a seguir trabajando "para que en Andalucía no se dé ni un solo paso en avances, logros y derechos que han costado mucho esfuerzo y sacrificio a todos los andaluces y andaluzas".Así las cosas, ha garantizado que el grupo socialista llevará iniciativas a la Cámara andaluza para beneficiar a los 97 municipios de la provincia de Jaén, para intentar llevar a cabo su programa electoral y para exigir también al "trigobierno" de las derechas que cumplan lo que estuvieron prometiendo en campaña, desde la creación de 600.000 empleos "hasta la última de las infraestructuras que habían planteado en la provincia de Jaén".En lo que respecta para las municipales del 26 de mayo, Reyes ha señalado que para este fin de semana el PSOE de Jaén tendrá ya elegidos los nombres de las personas que concurrirán en los 97 municipios de la provincia de Jaén. "Este fin de semana casi tendremos configuradas el cien por cien de las candidaturas y las que no, seguro que se harán antes del día 28 de febrero", ha dicho el secretario general del PSOE de Jaén.--EUROPA PRESS--