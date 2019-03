Jaén.- PSOE pide al alcalde que "no juegue con las esperanzas" de los

La concejala socialista ha pedido al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), que "no juegue con las esperanzas de los vecinos de los suelos urbanos no consolidados", máxime cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está "muerto" tras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que determinan su anulación.Es la respuesta del PSOE a la reunión mantenida este miércoles con el director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, José María del Monte. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén África Colomo ha señalado en rueda de prensa que lo que el alcalde no ha contado de la reunión es que "hay un informe técnico negativo al levantamiento de las suspensiones que pesan sobre estas zonas residenciales en parte porque el Ayuntamiento no ha subsanado desde hace un año una serie de deficiencias".A esto ha añadido las dos sentencias del TSJA sobre el PGOU que aunque se han recurrido "sólo sirven para dilatar un poco más en el tiempo esta muerte anunciada". Según Colomo, la situación es de "una gran inseguridad jurídica" y "lo que queremos es que haya juego limpio con los vecinos y no electoralismo. Si ya hay un 'no' de los servicios técnicos que expliquen cómo lo van a hacer ahora que corre el tiempo para la anulación definitiva del PGOU".La edil ha apuntado que el ahora director general de Urbanismo de la Junta, José María Morente, ha sido el responsable de planeamiento urbanístico de Marbella, una ciudad en la que el PGOU ha sido "tumbado" con sentencias similares a las que pesan sobre el de Jaén."El propio Morente optó en Marbella por desistir de continuar tramitando con el PGOU anulado y optó por lo que el PSOE pide para los vecinos de Jaén, que es hacer modificaciones puntuales sobre el PGOU de 1996 y ponerse a redactar uno nuevo", ha señalado la concejala socialista y ha incidido en que "choca mucho que quien en Marbella ha hecho esto proponga para Jaén algo diferente sabiendo a qué está abocado este PGOU, a no ser que lo que se propone se haga por motivos puramente electorales".Así, ha dicho que el PP sólo se acuerda de los vecinos de los suelos urbanos no consolidados cuando toca votar, porque para tramitar "son otras cosas las que le corren más prisa". En este sentido ha recordado que finales de 2014, a unos meses de las elecciones municipales, el por entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, y el actual, Javier Márquez, en aquella ocasión concejal de Urbanismo, reunieron en el Darymelia a los vecinos para decirles que "la solución estaba cerca".Ahora, "Márquez repite el mismo 'modus operandi' y a dos meses de las municipales les promete que va a hacer lo que no ha hecho en este último año, en el que ni siquiera presentó la subsanación de deficiencias que le pedían", ha señalado Colomo.--EUROPA PRESS--