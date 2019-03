La secretaria de Igualdad del PSOE de Jaén, Francisca Molina, ha anunciado "el respaldo total y absoluto" del PSOE de Jaén a las movilizaciones del próximo 8 de marzo, y ha garantizado la implicación del partido "al cien por cien" en las acciones previstas, al tiempo que ha hecho un llamamiento "a la participación masiva de mujeres y hombres en defensa de la igualdad real"."El próximo viernes tenemos que ir a por todas, a conseguir otra jornada histórica de reivindicación de los derechos de las mujeres", ha indicado Molina en un comunicado en que también ha incidido en que las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género "son hoy más necesarias que nunca".La dirigente socialista ha advertido "contra la irrupción de esos voceros que quieren el regreso del antiguo régimen machista" y ha señalado que desde el PSOE "no vamos a consentir pasos atrás, no vamos a tolerar que nos insulten y no vamos a permitir que esos grupos presenten las legítimas reivindicaciones feministas como elementos para la confrontación".Ha subrayado que "hay que mantener viva la lucha" frente a injusticias flagrantes "como la discriminación, la precariedad laboral, la brecha salarial o, por supuesto, el terrorismo machista de la violencia de género".Para Medina, "es inaceptable que en pleno siglo XXI haya grupos que sostengan que no hay desigualdad, que no hay brecha salarial y que no existe la violencia de género como tal" ya que "por desgracia, son problemas muy graves que siguen estando encima de la mesa y los poderes públicos tienen la obligación de combatirlos".Molina ha valorado el "gran trabajo" que se está haciendo en esta materia desde el Gobierno de España, un Gobierno con once ministras y seis ministros que "ha dado sobradas muestras de su sensibilidad" con las políticas de igualdad.En concreto, se ha referido a medidas como la activación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las pensiones para menores huérfanos por violencia de género, la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de la Dependencia, la apuesta por la educación de 0 a 3 años, o la publicación por parte de las empresas de las tablas salariales para evitar la discriminación por razones de sexo.--EUROPA PRESS--