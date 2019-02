PSOE lamenta que el alcalde responsabilice a la Intervención municipal de no salir adelante el presupuesto

El PSOE ha defendido la labor de la Intervención municipal y ha lamentado que el alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), acuse a otros de su incapacidad para sacar adelante el presupuesto de 2019, que debería haber entrado en vigor el pasado 1 de enero.El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, ha criticado que "por segunda vez consecutiva" el alcalde eche la culpa a la Intervención de que no salgan adelante las cuentas. "Es una falta de respeto hacia dos funcionarios del Ayuntamiento, hacia empleados públicos que trabajan con absoluto rigor y capacidad", ha dicho Fernández.Ha recordado que el Ayuntamiento ha tenido en este tiempo dos interventores distintos y "para el PP la culpa de que no haya presupuesto es de ellos, siempre de los demás". Para Fernández, "lo que tenemos es un mismo equipo de Gobierno, el de Márquez y el PP, que con mayoría absoluta en el salón de plenos hecha a medida a golpe de pagar sueldos y con cuatro años para sacar adelante cuatro presupuestos solo ha sido capaz de aprobar uno".El socialista, a través de un comunicado, ha instado a Márquez a "recapacitar" y valorar qué gestión es la que está haciendo para la ciudad. "Cuando acusa a los trabajadores del Ayuntamiento de que no haya presupuestos es porque está en una deriva sin sentido", ha dicho Fernández y ha añadido que Márquez "dedica más tiempo a buscar excusas infantiles y vergonzantes que a trabajar"."Ya dijimos que no habría presupuestos antes de las elecciones y por ese camino van. Lo podrán disfrazar de mil maneras, pero ya no cuela. Si tiene el documento completo del presupuesto que lo muestre a la oposición", ha señalado el portavoz socialista.Del mismo modo, el socialista ha recordado que con esta situación Javier Márquez "se engaña a sí mismo y arrastra con él a todos los vecinos" ya que "está haciendo trampas jugando al solitario, porque sin presupuesto se le acumulan los problemas en la ciudad".--EUROPA PRESS--