El PSOE de Jaén ha lamentado el "monumental cinismo" de la Junta "de derechas" y le ha recordado al PP que "la provincia de Jaén estaría hoy al día en listas de espera de dependencia si el Gobierno de Rajoy no hubiera aplicado recortes desde el año 2012, como todo el mundo sabe perfectamente".La secretaria de Servicios Sociales y Dependencia del PSOE de Jaén, Pilar Lara, ha recordado en una nota que "fue precisamente Moreno Bonilla el que impulsó los recortes a la dependencia desde su Secretaría de Estado", por lo que ve "indecente" que el PP "intente colar otro bulo con la manipulación de las cifras de las listas espera"."El mayor peligro para la Ley de Dependencia siempre ha sido el PP de Moreno Bonilla. Por eso vamos a estar muy vigilantes con lo que el PP pueda hacer con esta ley en Andalucía", advierte.Lara ha señalado que Andalucía podría haber atendido a otras 105.000 personas con dependencia "si el Gobierno del PP no hubiera incurrido en el gravísimo déficit de financiación que mantuvo con esta ley"."El Gobierno del PP solo puso el 18 por ciento del dinero, a pesar de que le correspondía el 50 por ciento; expulsó a las cuidadoras de la Seguridad Social y hace apenas un mes su grupo parlamentario votó en contra de unos Presupuestos del Estado que traían 525 millones de euros más para dependencia en Andalucía", enumera.A pesar del "boicot que el PP y Moreno Bonilla siempre han aplicado sobre la ley", Andalucía y la provincia de Jaén han realizado en estos años "un trabajo ejemplar", lo que permite atender a unas 23.000 personas en la provincia.En Andalucía, mantiene, se registra una de cada cinco prestaciones concedidas en toda España y se concentra el 30 por ciento de toda la ayuda a domicilio del país y casi la mitad de las personas con prestación de teleasistencia de todo el territorio nacional."Eso es una realidad incontestable que el PP no va a poder maquillar ni manipular con esta estrategia de la mentira en la que está inmerso", sentencia Lara, que exige a PP y Ciudadanos que "se pongan a trabajar de una vez" en la gestión de la comunidad, porque hasta la fecha se han limitado "a mirarse de reojo porque no se fían unos de otros, a criticar con falsedades la gestión anterior y a vivir de las rentas con los proyectos y las actuaciones que se encontraron en ejecución o en desarrollo".Ha apostillado que "la herencia recibida es muy buena, y eso lo saben PP y Ciudadanos, que llevan dos meses tapando su incompetencia y su inacción con esa gestión socialista que tanto critican".--EUROPA PRESS--