El grupo municipal socialista ha exigido por escrito al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), "la retirada inmediata" de la página web del Ayuntamiento de Jaén de un comunicado arremetiendo contra Julio Millán, candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén.Según el PSOE, desde el día 5 se puede consultar en la página web la nota de prensa firmada por la teniente de alcalde, Rosa Cárdenas, sobre la visita realizada por Millán al Puente Nuevo para conocer las demandas de arreglo del camino de acceso a la urbanización que los vecinos hacen al Ayuntamiento.Bajo el titular de 'El Ayuntamiento insta a Julio Millán a dejar de engañar a los jiennenses y recuerda que el acceso al Pago de Juan Ramos y Puente Nuevo no es un camino municipal', el comunicado, según el PSOE, "abunda en una serie de manifestaciones y descalificaciones hacia el que es candidato del PSOE a la Alcaldía que en una página web de una institución son de todo punto intolerables, máxime cuando Julio Millán no ostenta cargo público alguno ni es miembro de la Corporación Municipal"."Profesional del engaño", o "cara dura" son algunas de las descalificaciones que se exhiben desde la página web municipal. Asimismo, la comprobación posterior realizada por el PSOE de que este camino es de titularidad municipal desde 2014 "redunda aún más en la gratuidad de las descalificaciones que se vierten en esta nota que ha seguido colgada en la web"."Hay un claro ánimo de desprestigiar la imagen del candidato a la Alcaldía del PSOE y un evidente uso partidista de la misma con este comunicado colgado en ella", ha indicado en un comunicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández. "No solo se busca desprestigiar la imagen del candidato a la Alcaldía sino que además se hace mediante un juego sucio que no es la primera vez que hemos tenido que afearle públicamente al PP", ha señalado el portavoz socialista.En este sentido Fernández ha recordado que el PSOE forzó al PP a base de denuncias públicas a que determinados comunicados de prensa se enviaran desde el grupo municipal popular en lugar de con el membrete del Ayuntamiento de Jaén. "No tenían muy clara la línea que separa ser equipo de gobierno y concejales de un partido político. El Ayuntamiento no es la sede del PP en San Clemente y se ve que todavía se les sigue olvidando, máxime cuando se trata de arremeter contra quien les está poniendo las peras al cuarto a diario criticando su falta de gestión durante ocho años", ha dicho Fernández.El socialista ha recordado que el PP "ha convertido en una máquina del insulto y propaganda política intolerable medios de todos los jiennenses, como demuestran algunas de las quejas presentadas ante el Consejo Audiovisual de Andalucía por la falta de pluralismo de Onda Jaén o el uso de medios públicos para contratar profesionales que mejoren la imagen del alcalde en redes sociales de cara a su promoción como candidato".--EUROPA PRESS--