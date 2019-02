PSOE espera que Juanma Moreno cumpla su promesa de un plan especial para Linares y lo incluya en presupuestos

El secretario general del PSOE de Linares (Jaén), Daniel Campos, espera que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "cumpla su promesa" y presente en su visita de este viernes a Linares un plan especial para la ciudad."Esperamos que no venga una vez más con palabras vacías y compromisos etéreos. Ya no está en la oposición; ahora está en el Gobierno y le vamos a exigir que cumpla lo que prometió a los linarenses", ha señalado Campos en un comunicado.Campos ha admitido su "sospecha" de que Juanma Moreno "vuelva a quedarse en una declaración de intenciones" y le ha emplazado a que "se comprometa con la presentación de los presupuestos andaluces para el próximo mes de marzo" porque es en los presupuestos donde "los compromisos se tienen que ver reflejados".El que el Gobierno andaluz no vaya a presentar los presupuestos antes de las elecciones municipales, supone para el dirigente socialista "un indicio claro de que no quieren enseñar sus cartas antes de las urnas" porque "no quieren que veamos los recortes que planean y los incumplimientos de sus promesas electorales".En este sentido, el responsable socialista ha indicado que es "una primera mala señal" el hecho de que PP y Ciudadanos "no hayan contado con ningún linarense en su estructura de Gobierno", un síntoma de que Linares "no está precisamente en el pensamiento del señor Moreno Bonilla ni del señor Marín".Campos ha recordado que el PP "tiene un extenso historial de abandono y desprecio hacia Linares", por lo que avanza que el PSOE "estará muy vigilante, no sólo con el cumplimiento de las promesas que hizo el PP, sino también con todas las actuaciones que el Gobierno socialista dejó en marcha o programadas".--EUROPA PRESS--