PSOE, dispuesto a llevar a los tribunales la instalación de coches promocionales en calles y plazas

Jaén.- PSOE pide información sobre la instalación de coches promociona

El PSOE ha pedido al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), información sobre el procedimiento e ingresos derivados de la instalación de coches promocionales en calles y plazas de Jaén y ha advertido de que de persistir la negativa a facilitar el listado de acuerdos realizados en los últimos años, se acudirá a la vía judicial para aclararlo.La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, ha explicado en rueda de prensa que en los últimos meses Jaén se ha convertido en "un concesionario al aire libre" en el que se pueden ver vehículos de distintas marcas en lugares tan dispares como la calle Bernabé Soriano, la calle Navas de Tolosa o las Plazas Jaén por la Paz, de la Concordia o en el centro de la rotonda de Donantes de Sangre.Colomo ha señalado que el PP no aclara qué procedimiento se usa para esta ocupación de vía pública por lo que ha insistido en que quieren saber "cuál es la fórmula, si hay concurrencia, si está abierto a todas las empresas, si es concesión, cuánto pagan estas empresas, con arreglo a qué tarifas, por qué unos barrios o lugares sí y otros no y dónde va ese dinero".La concejala ha explicado que el PP sólo ha facilitado "información deslavazada y a regañadientes" sobre este asunto hasta el punto que se les remitió "un convenio comercial para el centro en el que participaba una marca de vehículos que eran tres hojas de powerpoint sin cifras, costes ni estimación temporal, si rastro del procedimiento de pago ni de a dónde va este dinero".En este sentido señala que ese solo documento "inconsistente y poco formal" no casa con la ocupación de otros puntos de la ciudad alejados del centro con vehículos de otras marcas que nada tienen que ver con aquel powerpoint. "Queremos saber a qué obedecen estas ocupaciones y desde luego cómo se pagan y a qué se destina el dinero porque el Ayuntamiento de Jaén no está para perder un euro", ha señalado. Colomo ha explicado que hay ordenanzas en otras capitales que "regulan de forma muy completa esta ocupación que en Jaén es un enigma".--EUROPA PRESS--