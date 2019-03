El diputado socialista Felipe Sicilia ha destacado que el Gobierno de España "ha vuelto a marcar otro hito social" con la aprobación de una nueva batería de medidas que "mejoran la vida de la gente, profundizan en la igualdad y favorecen especialmente a mujeres y jóvenes"."Nunca un Gobierno hizo tantas cosas buenas para tanta gente en tan poco tiempo", ha subrayado en un comunicado Felipe Sicilia, en referencia a estos nueve meses de Gobierno socialista.El diputado socialista ha valorado la ampliación de los permisos de paternidad hasta las 8 semanas, cifra que se ampliará hasta las 16 semanas en 2021. "Era una medida de justicia social que fue bloqueada por PP, Ciudadanos y los separatistas catalanes y que el Gobierno socialista no ha querido perder así como así", ha explicado, a la vez que ha asegurado que "España ha dado un paso de gigante en la equiparación de permisos de maternidad y paternidad".A esta medida se han sumado otras aprobadas en el Consejo de Ministros, como el registro de tablas salariales "para evitar la discriminación laboral por sexo, la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de la Dependencia o una serie de actuaciones destinadas a mejorar el alquiler de la vivienda, como la creación de un índice de precios, el impedimento de subir la renta por encima del IPC o la ampliación de los contratos de tres a cinco años", ha detallado.Además, en caso de que un inquilino no pueda pagar el alquiler, el juzgado tendrá la obligación de pedir un informe a los servicios sociales sobre la situación del inquilino.También ha explicado que si su situación es de vulnerabilidad, el desahucio se paraliza entre uno y tres meses para buscarle un sitio donde alojarse. "Estamos dando respuesta y protegiendo, además, a esas personas que puedan estar en riesgo de exclusión para que no queden abandonadas a su suerte", ha añadido.Sicilia ha considerado que el Gobierno está realizando "una gestión ejemplar", demostrando que "las cosas se pueden hacer de otra manera" y que "se puede poner a la ciudadanía en el centro de las políticas"."Toda la obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido articular medidas sociales que contribuyan a la igualdad, a reforzar los derechos de las mujeres, a dar más oportunidades a los jóvenes, a mejorar las pagas de los pensionistas, a dar cobertura a los desempleados, a ayudar a quienes no llegan a final de mes con el recibo de la luz o a proteger a los consumidores ante las hipotecas o los alquileres".--EUROPA PRESS--