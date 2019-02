Dependencias de Mantenimiento Urbano

El PSOE ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las "aberrantes condiciones" en las que se encuentran las instalaciones del área de Mantenimiento Urbano, en el Polígono Industrial de Los Olivares, en Jaén capital.El concejal socialista Carlos Alberca ha mostrado su indignación por cómo realizan su trabajo los casi 70 empleados de este servicio. "Son unas instalaciones del siglo pasado. Si fuera una empresa y tuviéramos que darle licencia de apertura no se le autorizaría jamás, porque se incumple de arriba abajo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ha subrayado en rueda de prensa.Así, ha explicado que hay empleados como el cantero que hace su trabajo a la intemperie. Otros, como los pintores realizan sus labores en "una vieja" cámara frigorífica expuestos a olores y sustancias en lugares sin ventilación y con grietas en las paredes que dejan pasar el agua y el frío."El cableado está expuesto, colgando, hay socavones en el suelo tapados con planchas de hierro y no hay climatización. Hay basura y suciedad por todos lados y los empleados, como muchas veces han denunciado los sindicatos, no tienen equipos de seguridad adecuado para realizar su trabajo", ha dicho el concejal socialista.Alberca ha señalado que esta "es la marca del PP en el Ayuntamiento y la ciudad: deterioro, abandono, desidia, desprecio a las condiciones de los trabajadores y como consecuencia de todo esto, la mala imagen que el ciudadano tiene de cómo está su ciudad". El edil ha detallado que los empleados no tienen repuestos ni materiales para hacer su trabajo. "Ni unas simples pilas para cargar máquinas de trabajo, ni alargaderas, enchufes, lo más básico".El edil ha señalado que esta situación es "dura" para estos empleados porque "ni les brindan las condiciones ni les ofrecen herramientas para hacerlo", lo que le lleva a asegurar que "estamos hablando de un mobbing en toda regla"Carlos Alberca se ha preguntado "si detrás de este abandono progresivo del servicio está el interés del PP por acabar con él". Ha añadido que para el PSOE, la de Mantenimiento Urbano "es un área esencial, que habría que cuidar al extremo" ya que "su prestación con medios públicos es más económica para el Ayuntamiento y más rápida que recurrir a empresas, y más en el caso de un Ayuntamiento como el de Jaén".Ahora mismo, según el PSOE, la sensación del ciudadano es que "Jaén es una ciudad comida por la suciedad, con mobiliario abandonado, con colegios que se caen, instalaciones deportivas que se cierran o se ven en dificultades para prestar su servicio como la Universidad Popular. Aquí tienen una muestra de en qué condiciones hacen su trabajo estos empleados".En este sentido, el concejal ha señalado que "ésta no puede ser por sistema la gestión de una ciudad, que haya dinero para unas cosas y no para aquello que más preocupa a los jiennenses, que quieren calidad de vida".--EUROPA PRESS--