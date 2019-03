El PSOE de Andújar (Jaén) ha situado el paso de dos concejales socialistas --Luis Salas y Jesús del Moral-- al grupo de los no adscritos en una "rabieta" relacionada con la reciente confección de la candidatura a las elecciones municipales y les ha pedido el acta, al tiempo que ha anunciado su "expulsión" del partido.Así lo ha indicado este jueves en una nota el secretario de Organización, José Antonio Oria, quien ha valorado la "unidad en torno a los representantes del PSOE en el Consistorio" y ha criticado la postura de "los instigadores de la revuelta" contra la formación."Los afiliados y las afiliadas son sabedores del gran trabajo que se ha realizado en el Ayuntamiento y han mostrado su plena confianza en el equipo de Francisco Huertas (alcalde) y en sus decisiones al frente del mismo", ha asegurado no sin añadir que el grupo socialista y el también candidato a la reelección ha recibido el "respaldo sin fisuras de la militancia".Oria ha explicado que se ha comunicado al Comité Federal del PSOE "la expulsión de Luis Salas y Jesús de Moral tras su salida del grupo socialista en el Consistorio", lo que constituye motivo para esta decisión según el artículo 8 de los estatutos federales. Ha lamentado, además, la situación generada por "intereses puramente personales" y una "revancha sin motivos por no acatar la democracia interna"."Con su decisión creen que van a dañar a un partido con muchos años de historia y que precisamente se caracteriza por ser el que más voz y participación da a la militancia. Se equivocan de plano y si no son capaces de aceptar las reglas del juego, sobran en nuestro proyecto", ha afirmado Oria.En su opinión, si ambos discrepaban con la gestión socialista en el Ayuntamiento, podían haber dado este paso "mucho antes y con un argumento de peso". Por ello, ha considerado que esta "rabieta" tiene que ver con la reciente confección de la lista que el PSOE presentará a las municipales, en la que tuvieron "el menor respaldo" por parte de los afiliados."Todo el procedimiento desde la elección del candidato hasta la aprobación de la lista ha sido totalmente transparente y refrendado mayoritariamente por la militancia, por lo que no entendemos esta salida de tono egoísta y que, en ningún caso, tiene que ver con los intereses de nuestra ciudad", ha subrayado. Así las cosas, ha pedido a Salas y Del Moral que entreguen su acta de concejal, dado que "llegaron al Ayuntamiento de la mano del Partido Socialista, del que ahora reniegan".Finalmente, ha insistido en la "fortaleza" y la "capacidad contrastada" del grupo del PSOE. "Hemos cumplido más del 90 por ciento del programa electoral e, incluso, superando las metas que nos habíamos marcado al inicio del mandato. Por lo tanto, la ciudadanía puede estar completamente tranquila con la solvencia de los hombres y mujeres socialistas al frente del Ayuntamiento", ha afirmado Oria.--EUROPA PRESS--