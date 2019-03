El PSOE ha criticado que el control de las empresas concesionarias por parte del gobierno local (PP) en el Ayuntamiento de Jaén sea de cartón piedra. La concejala socialista Mercedes Gámez ha lamentado que a dos meses de las elecciones municipales, el PP "quiera maquillar el 'dejar hacer, dejar pasar' que ha consentido durante ocho años con los servicios que se prestan a los jiennenses y que se llevan un tercio del presupuesto de la ciudad".Así, ha recordado que los dos instrumentos que el PP ha tenido a su disposición en estos dos mandatos para controlar la transparencia de los servicios han sido "convenientemente teledirigidos a su antojo". Ha apuntado que la Oficina de Control de Presupuesto que el anterior alcalde José Enrique Fernández de Moya creó en 2011 "nunca emitió un informe sobre el coste de los servicios, a pesar de estar pagando ya sobrecostes por no tener contrato en vigor de basura y limpieza viaria"."Tampoco vio nada raro en los reparos de la Intervención para pagar las facturas del cloro a precio de oro por mantener las fuentes que hoy han llevado al caso Matinsreg", ha dicho Gámez.La edil ha señalado que la Comisión de Transparencia y Control de Concesionarias impulsada por el PSOE en el segundo mandato del PP no se convoca regularmente desde finales de 2017, a pesar de que las reuniones eran mensuales."No tenemos noticia de las auditorías a Castillo y un expediente sancionador por los tornos, ni se da cuenta de los costes que durante seis años hemos soportado con FCC por no tener contrato en vigor, el servicio que más nos cuesta a todos y ahora a dos meses de las elecciones anuncian un control de pega con ellas, un guante de terciopelo que es de tapadillo", ha señalado la concejala.Para la concejala socialista, "si no hay transparencia, si no se aplican las medidas correctoras de calado y solo paños calientes o se hace el paripé con los servicios públicos es porque no hay voluntad real de control y es muy triste que los ciudadanos de Jaén hayan perdido la confianza en ellos".--EUROPA PRESS--