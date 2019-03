JAÉN, 11 (EUROPA PRESSS)El PSOE de Jaén ha reprochado al equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento "el retraso de diez meses" para tramitar la subvención de la Diputación para construir la ludoteca en el Bulevar e iluminar edificios municipales, proyectos que desde junio de 2018 cuentan con 128.000 euros de fondos autorizados para su ejecución por parte de la Administración provincial.Así lo ha indicado este lunes la viceportavoz socialista en el Consistorio, Mercedes Gámez, quien ha recordado que esos fondos proceden del "fallido" proyecto de remodelación de la plaza del Pósito que se intentó poner en marcha en febrero del año pasado. "Una obra rechazada por la Junta por lesiva y agresiva y que contó además con un fuerte rechazo de la opinión pública", ha afirmado en una nota.Entonces, cambió el proyecto y propuso que en lugar de intervenir en casco histórico lo destinaría en parte a una ludoteca en el Bulevar y a la iluminación de monumentos. Al hilo, ha señalado que desde el pasado 21 de junio están disponibles los 128.126 euros de la Diputación para esta obra con cargo a los Planes Provinciales del organismo público y que lleva una "pequeña parte" cofinanciada por el Ayuntamiento."La ineptitud de Javier Márquez (el alcalde) es tremenda. Si se descuida, los jiennenses podrían haber perdido 128.000 euros que les pone encima de la mesa otra administración que se hace cargo del cien por cien de las obras. El cambio de proyecto se decidió en mayo de 2018, tiempo ha tenido de sacar adelante las obras", ha dicho no sin lamentar que "el PP haya vendido ambos proyectos por su cuenta olvidando que la financiación es de la Diputación".Sobre la ludoteca, ha apuntado que la intervención está prevista en uno de los locales entre la segunda y tercera fase del Parque Andrés de Vandelvira, que llevan desmantelados desde 2016, donde el gobierno local "ha intentado sin éxito varias reformas" con cargo a fondos de los programas de escuela taller."No han sido capaces de hacer nada en un local en dos años, han destinado gran cantidad de dinero en su remodelación y a día de hoy sigue vallado y desmontado. Ponerse ahora a contrarreloj es una maniobra claramente electoralista para hacer ver a los vecinos en cuatro meses lo que nos les ha hecho en ocho años y una grave irresponsabilidad por hacerlo con unos plazos muy ajustados", ha afirmado.La viceportavoz socialista, además, ha rechazado "la excusa" dada por los 'populares' para justificar el retraso en que se ha tenido que cambiar el proyecto, algo que "no es cierto porque ya se contaba con un proyecto de las escuelas taller".A su juicio, estas obras son "el ejemplo de libro de cómo gobierna el PP la ciudad". "Siempre al filo de la navaja por su desidia, dejando pasar subvenciones, apurando plazos al límite con proyectos que luego se ejecutan de aquella manera. En este caso es más grave aún porque ni siquiera es capaz de gastar el dinero de otros", ha añadido.Por otro lado, la concejala se ha mostrado muy crítica con el hecho de que el alcalde quiera destinar el dinero de todos los jiennenses en iluminar un edificio que es actualmente la sede de un banco y ha calificado de "inaceptable solo en su comparación" la excusa dada de que también se iluminó la Catedral."Un edificio que es actualmente una sede de una entidad financiera debería contar con otras fórmulas de financiación para su iluminación. Para eso están los convenios con las propias fundaciones de estos bancos u otro tipo de acuerdos que ayudan a mejorar el patrimonio de la ciudad", ha incidido.Junto a ello, ha censurado que el PP no haya optado desde hace ocho años a las ayudas del 1,5% cultural del Gobierno de España para acogerse a la recuperación del patrimonio. La Casa de la Virgen, el raudal de La Magdalena, la Iglesia de San Miguel son algunos elementos que "de haber estado recuperados bien podrían a estas alturas estar iluminados con cargo a estos fondos públicos".--EUROPA PRESS--