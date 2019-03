El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha criticado "el patinazo en toda regla" del alcalde, Javier Márquez, del que ha dicho que ha mostrado su "cero ambición" y " mucha indolencia" con los 400.000 euros solicitados y concedidos por el Gobierno de España con cargo al 1,5% cultural para recuperación de patrimonio.Millán ha señalado que hay municipios con 15 veces menos población que la capital y por tanto menos recursos de su ayuntamiento para tramitar que han pedido 1,5 o 1,7 millones de euros, cuatro veces más dinero que la capital. "En Jaén, con un patrimonio que se nos cae a pedazos sólo hemos presentado dos proyectos por 400.000 euros cuando podríamos optar a dos millones. Cuando esto pasa es porque algo falla en la gestión política del Ayuntamiento", ha dicho el candidato socialista.Así, ha comparado esta cantidad con los 3,5 millones que Huelva se lleva para acondicionar el antiguo Mercado de Santa Fe o los dos millones que ha solicitado y tiene concedidos Sevilla para dos proyectos. "Es corto de miras y desaprovecha una oportunidad de oro", ha dicho Millán del alcalde.Del mismo modo, el socialista ha señalado que este dinero "es a todas luces insuficiente" para acometer la recuperación en condiciones de dos emblemas de Jaén, como son los Baños del Naranjo y el Raudal de La Magdalena. "Su rehabilitación definitiva y puesta en valor requiere un proyecto más completo. Lo que se va a hacer con 200.000 euros para cada monumento es un lavado de cara, se queda corto".En el Raudal se limitan, según Millán, a una restauración preventiva. "De haber trabajado en un proyecto serio y ambicioso y haber pedido un millón para cada una se ha conformado con las migajas, cuando tenía a su disposición el pastel entero", ha señalado el candidato socialista.Ha recordado que una parte de los baños árabes sigue siendo titularidad de particulares que además están dispuestos a deshacerse de sus viviendas a un precio razonable. "Hay una parte muy importante y de gran valor de estos baños que no se puede recuperar mientras el Ayuntamiento no se haga con su propiedad, que es un camino que ya se debería haber recorrido". A juicio de Millán, esto garantizaría haber podido convertir en completamente visitables y restauradas las antiguas carnicerías que ahora "queda incompleto con el proyecto solicitado por el PP".Asimismo, ha incidido en que la financiación es asumida al 100% por otras administraciones. El Gobierno central asume el 70 por ciento y la Junta y la Diputación el 30 por ciento restante de los proyectos. "Si se lo ponen en bandeja y no lo cogen es porque no hay ganas, no sabe gestionar o el patrimonio del que tanto se le llena la boca en las convenciones del PP le importa bien poco", ha dicho Millán.--EUROPA PRESS--