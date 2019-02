PSOE ha criticado "el lamentable estado" del Parque de la calle Fuente de la Mimbre, en Las Fuentezuelas, "apenas un año y pocos meses después de que el Ayuntamiento de Jaén ejecutara en la zona unas obras largamente demandadas por los vecinos y los grupos de oposición con un coste de 240.000 euros, tres cuartas partes de los cuales han sido financiados por la Diputación Provincial".La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén África Colomo ha criticado que "apenas un año después el terreno está absolutamente devastado". "El albero es un material impermeable al agua y se ha arrastrado calle abajo con la lluvia, acumulándose en el extremo del parque", ha indicado, a la vez que ha insistido en que este hecho "ha motivado que los anclajes del mobiliario urbano hayan quedado al aire y bancos y papeleras se mantengan en pie con dificultad"."El verdadero problema de estos vecinos es que las corrientes de agua que vienen ladera abajo no se han canalizado y por mucho que el parque se arregle, que además es evidente que no ha sido acertado lo de cambiar tierra y setos por albero, el agua seguirá invadiendo el terreno y llegando a los edificios de la calle", ha criticado la socialista.Para Colomo, "es evidente que se trata de una chapuza en toda regla del PP, que no gustó a nadie, ni a los propios vecinos y que además supuso un gasto de 24.000 euros en una obra que no ha servido de nada porque no se da solución a su problema"."Es el resultado de la política de 'Pepe Gotera y Otilio' del PP y el alcalde, Javier Márquez, que ni con el dinero de otros son capaces de hacer una obra a derechas, un despilfarro en toda regla", ha aseverado.--EUROPA PRESS--