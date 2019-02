El PSOE de Jaén ha mostrado su "preocupación" porque el regidor de la ciudad, Javier Márquez (PP), "está poco centrado en su trabajo como alcalde" y ha manifestado que los jiennenses necesitan "un alcalde dedicado al cien por cien a la ciudad y no un salvapatrias radical y sordo ante sus vecinos".Así se ha pronunciado en un comunicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manolo Fernández, tras la participación del alcalde en la concentración de este domingo de la Plaza de Colón de Madrid bajo el lema 'Por una España Unidad, ¡Elecciones Ya!', donde ha criticado el "silencio cómplice" del PSOE de Jaén por no acudir."Es una pena que como tiene la ciudad ponga su tiempo al servicio del PP y no de Jaén", ha espetado Fernández, quien ha sostenido que Márquez "se permite el lujo de desentenderse de los problemas cotidianos de los vecinos, como la limpieza y el transporte público", que "son por lo que le juzgarán en las urnas y para lo que le pagan el sueldo más alto de todos los regidores andaluces".Así, le ha reprochado que "poco sirve para alcalde si se envuelve en el fanatismo, exalta el odio y rechaza el diálogo y la Libertad en lugar de apoyar la convivencia". "Debe estar muy sordo cuando no ha oído hoy a los miles de personas que le han dicho también que esto no es lo que quieren de un alcalde, que ha demostrado ser un lobo radical al servicio del PP que en Jaén se pone la piel de cordero cuando habla de premios rimbombantes a la concordia como el Ben Shaprut, todavía por entregar".En este sentido, el portavoz ha recordado que quedan tres meses para las elecciones municipales y "quien quiera un alcalde entregado a su ciudad y no un meritorio del PP sabe que Márquez no es la opción". Así, ha defendido del candidato del PSOE a la Alcaldía, Julio Millán, a quien "solo le ocupa y le preocupa Jaén, como así le están pidiendo los colectivos y vecinos muy defraudados con los ocho años de gobierno del PP en Jaén".Por último, ha lamentado que a Márquez "le importan más las manifestaciones políticas que nada tienen que ver con Jaén antes que las de la gente que levanta la voz en la calle contra su gestión" al afirmar que "le dio igual la cacerolada de los comerciantes preocupados porque su peatonalización les ha hecho cerrar sus negocios", los padres y maestros que "protestan por las goteras en los colegios" o los ciudadanos que "se avergüenzan de cómo tiene las instalaciones deportivas".--EUROPA PRESS--