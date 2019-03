El parlamentario socialista Felipe López ha apuntado que la Junta de Andalucía "ha inflado las cifras de las listas de espera" en la sanidad pública andaluza para "intentar engañar a la ciudadanía y tener una coartada que le permita abrir las puertas de par en par a la privatización".López ha tachado de "extremadamente grave" que la Junta de Andalucía "esté mintiendo a sabiendas, con premeditación y alevosía, para acabar derivando pacientes a clínicas privadas y sirviendo en bandeja 25 millones de euros al sector privado". "La sanidad madrileña y la sanidad de Cospedal ya están aquí", ha advertido López en un comunicado.El parlamentario andaluz ha señalado que ésta es la estrategia de la derecha allí donde gobierna y que no es otra que "deteriorar la imagen la sanidad pública, decirle a la ciudadanía que es insostenible y, finalmente, acudir al sector privado como si éste fuera el salvador de la patria, eso sí, a cambio de unos cuantos millones de euros del erario público".López ha calificado de "inaceptable" que para ello el Gobierno andaluz "recurra a la burda tergiversación de las cifras de las listas de espera, anunciando un mapa que ya existía y manipulando el tiempo de respuesta asistencial del SAS con datos claramente inflados".El parlamentario ha recalcado que el 90 por ciento de los pacientes de la provincia de Jaén "se operan dentro de plazo" y que, según los últimos datos publicados, Andalucía está por debajo de la media nacional en la tasa de pacientes pendientes. "Somos la tercera comunidad de España con mejores datos".En este sentido, el parlamentario socialista por Jaén ha indicado que los datos "pata negra" son los publicados por el Ministerio de Sanidad y aportados por la Junta de Andalucía, "datos oficiales contrastados que están expedidos según los criterios y parámetros dictados para todas las comunidades autónomas". El Gobierno de PP y Ciudadanos "ha sumado y restado a la buena Miguel cifras diferentes e incluso ha metido en el mismo saco actos médicos y citas en lugar de pacientes", todo le venía bien "para engordar las cifras hasta el infinito y más allá".Ha añadido que "lo que está haciendo el PP, ahora de romería por las provincias para propagar sus falsedades, es de juzgado de guardia: miente, genera alarma y todo ello para acabar beneficiando al sector privado, que es lo que busca desde el principio".López ha explicado que la tasa de pacientes que esperan intervención quirúrgica en Andalucía es de 8,15 pacientes por cada 1.000 habitantes, mientras que la de España es de 12,95 pacientes. En junio de 2018, había 66.615 pacientes en Andalucía que esperaban operarse, lo que suponía apenas el once por ciento del total nacional (el peso poblacional de Andalucía es superior al 18 por ciento).A esto, López le ha sumado que los andaluces esperan una media de 73 días para una operación no urgente, cifra que sube hasta los 93 días en España. En consultas con el especialista, según los datos aportados por el parlamentario socialista, la media andaluza es de 53 días frente a los 57 días del sistema nacional.--EUROPA PRESS--