Derrumbe en la calle Elvín

El secretario general del PSOE en la capital jiennense y candidato a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha responsabilizado al alcalde, Javier Márquez (PP), del derrumbe registrado esta madrugada en la calle Elvín, en el caso antiguo."Todo esto que ha sucedido y lo que va a suceder en las próximas semanas si no se pone remedio tiene un responsable por dejación de funciones y ese es Javier Márquez", ha indicado Millán.Ha añadido que lo ocurrido es "un hecho que el PSOE ha venido anunciando y preveíamos". Para Millán, "lo que no puede ser es que habiéndolo advertido, este Ayuntamiento aún no tenga un plan municipal de vivienda y más aún cuando tiene una sociedad específica de vivienda como es Somuvisa".A esto se suma, según el dirigente socialista, que "el alcalde se haya negado una y otra vez y de forma reiterada solicitar un área de rehabilitación integrada a la Junta de Andalucía para intervenir en materia de vivienda" y así poder actuar en el casco antiguo de la capital jiennense.--EUROPA PRESS--