PP ve clave apoyar a familias y pequeños municipios y mejorar infraestructuras para frenar la despoblación

La cabeza de lista al Congreso por el PP de Jaén, María Luisa del Moral, ha considerado fundamentales para frenar la despoblación medidas en apoyo a la familia y la natalidad así como a pequeños municipios, con mejora de infraestructuras, junto a otras de sensibilización social e implicación política.Y es que, a su juicio, es básico que los políticos aúnen fuerzas para frenar la despoblación, puesto que "sin la implicación de todos será una tarea difícil" acabar con la "sangrante despoblación" que sufren muchas provincias españolas, entre ellas la jiennense.Así lo ha indicado en la comparecencia que ha ofrecido este miércoles junto a los también candidatos a la Cámara Baja Agustín Moral y Miguel Contreras. La número uno ha añadido que es una cuestión que "preocupa desde hace mucho tiempo al PP" y en 2016, a propuesta del Grupo Popular, se constituyó una comisión específica para evaluar la situación demográfica de España."Tenemos que afrontar la nueva realidad que vive nuestro país", ha incidido Del Moral, quien ha aludido a una baja natalidad y una esperanza de vida larga provocando el envejecimiento de la población. Por ello, ha planteado las citadas líneas estratégicas y ha propuesto avanzar en medidas para una mayor conciliación de la vida laboral y familiar, apoyar a las familias monoparentales, fortalecer el Pacto de Toledo, favorecer las pensiones, mejorar los sistemas públicos sanitarios y de dependencia o la red de carreteras y la alta velocidad.Igualmente, se ha referido a la financiación autonómica para aquellos territorios donde no llegan los servicios esenciales y en el impulso de una ley de pequeños municipios, como medidas esenciales para frenar la despoblación.Al hilo, Agustín Moral ha destacado la relevancia de la agricultura en Jaén, por lo que resulta básico "potenciar esta actividad, permitiendo el relevo generacional, la modernización de los campos y los regadíos" en la lucha contra la despoblación de la provincia.Ha hecho especial hincapié en una buena PAC y en el compromiso de Juanma Moreno de invertir el dinero que llega a Andalucía procedente de Europa, "no como ha ocurrido con Susana Díaz que se ha dejado guardados en un cajón 6.000 millones de euros, mientras el campo envejece, los jóvenes se van y la provincia se vacía".DIPUTACIÓNPara Contreras, además, este problema de la despoblación "empieza en la Diputación", ya que "el señor Reyes ha hecho durante todos estos años mucha Diputación pero poca provincia", punto en el que se ha referido a la liquidación presupuestaria de 2018, que "finalizó con un nivel de ejecución del 70 por ciento", y al hecho de destinar "el 73 por ciento a gasto corriente".Tras afirmar que hablar de medidas contra la despoblación es hablar de inversiones, ha considerado que el gobierno socialista de la Diputación "disponía de 18 millones de euros para invertir y mejorar las infraestructuras de la provincia y se ha dejado en un cajón ocho millones". El esfuerzo inversor ha pasado "del 39 por ciento en 2009 al 19 por ciento en 2018", mientras que la inversión por habitante ha bajado de 89 euros en 2014 a 65 euros el año pasado."Por eso, una de las principales medidas del PP de Jaén para atacar la despoblación será ganar la Diputación y demostrar que hay otra manera de gestionar, que se puede gobernar con el único objetivo de mejorar los municipios, apoyar a los emprendedores de la provincia y fomentar la instalación de empresas en nuestros pueblos como ejes fundamentales de la creación de empleo, de modo que nuestros jóvenes encuentren en su tierra las oportunidades laborales y no se vean obligadas a emigrar", ha concluido.--EUROPA PRESS--