La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo, ha valorado el "compromiso del nuevo gobierno popular de la Junta de Andalucía" para "eliminar las tres camas en los hospitales".El PP ha explicado en un comunicado que "el hospital de Jaén hay 45 habitaciones triples y esa precariedad con el paciente por fin va a acabar gracias al compromiso del consejero de Salud, Jesús Aguirre".Además, el PP ha asegurado que "lleva muchos años reivindicando la eliminación de la tercera cama" y ha lamentado que la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y sus antecesores "jamás nos escucharon". "Pero ha llegado el gobierno del cambio a Andalucía y eso será una realidad", ha apuntado.Igualmente, han agregado que "otra reivindicación del Partido Popular de Jaén histórica ha sido la implantación de la prueba del cribado de cáncer de colon". La diputada autonómica ha insistido en que "durante los últimos meses de gobierno socialista, éstos quisieron usar este tema para ganar votos, llegando a anunciar en abril de 2018 que el cribado de cáncer de colon sería una realidad".Sin embargo, y ante la previsión de que "todo era una nueva mentira de los socialistas", el PP-A "no cesó en reivindicar su implantación". "Y no nos equivocábamos pues a enero de 2019 solo el once por ciento de la población diana en la provincia de Jaén ha recibido la carta para participar en este programa", ha apuntado el PP."La base de todo es salvar la vida, no hay excusas, pero desde el punto de vista de la eficiencia, la prueba de sangre oculta en heces cuesta dos euros, la colonoscopia 188 y 27.000 euros un cáncer ya establecido", ha explicado la dirigente popular, que ha incidido en que el objetivo del programa "es reducir la carga de enfermedad en términos de la disminución de la incidencia y la mortalidad, y mejorar la calidad de vida del afectado".--EUROPA PRESS--