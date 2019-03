El secretario general del Partido Popular de Jaén y diputado autonómico, Francisco Palacios, ha tachado de "mezquino, crispante y deshonesto" lo que "ha hecho el PSOE con las personas dependientes y sus cuidadores".Ha subrayado que en la provincia hay 9.515 personas que se encuentran en lista de espera para ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia. A esta cifra hay que sumarles las 7.363 personas que están pendientes de que se le realice su Plan Individual de Atención (PIA) en Jaén."Esto supone que hay cerca de 17.000 jiennenses que han dejado de ser atendidos por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, mientras Susana Díaz y sus secuaces, como Francisco Reyes o Ángeles Férriz, presumían de gestión de la Dependencia", ha señalado Palacios.Para Palacios, de lo único que pueden presumir los socialistas es de "desamparar a los más necesitados, de usar la administración pública en beneficio propio, como agencias de colocación, como plataforma para ganar elecciones, como tapavergüenzas de Susana Díaz, pero desde luego no para el fin que tienen, que no es otro que estar al servicio de los ciudadanos".El dirigente popular ha hecho hincapié en que "una vez más se demuestra que al PSOE solo le preocupa el poder, el gobierno, manejar las administraciones a su conveniencia, pero no les preocupan los ciudadanos". Para el parlamentario, "hay que tener una mente muy dañina y maligna para echar al cajón del olvido a tantos y tantos dependientes que en la provincia de Jaén y en toda Andalucía necesitaban de alguien para hacer hasta las acciones más cotidianas del día a día".Ha añadido que Andalucía, con un gobierno del PSOE, "ha estado más preocupada de seguir manteniendo a Susana Díaz en el poder más que de otra cosa", al tiempo que ha aplaudido el plan de choque anunciado por el nuevo gobierno andaluz, dotado con 77 millones de euros, para poder poner remedio a la "situación vergonzosa que crearon los socialistas con la dependencia en Andalucía".--EUROPA PRESS--