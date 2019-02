PP solicita a Diputación un fondo para ayudar a los ayuntamientos a ejecutar los planes de empleo de la Junta

El grupo popular en la Diputación de Jaén va a solicitar vía moción que, una vez aprobada la subida del salario mínimo interprofesional (SIM), se permita a los ayuntamientos que puedan cofinanciar los contratos de los planes de empleo de la Junta de Andalucía cuyo coste no sea cubierto íntegramente por el incentivo autonómico. Para ello, se plantea que Diputación cree un fondo dirigido a ayudar a los ayuntamientos.Para ello instará a la Junta de Andalucía a que adopte las medidas normativas oportunas para solucionar la problemática generada tras el incremento SMI y que afecta a los incentivos previsto en la Orden de 20 de julio de 2018 de la entonces Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.Asimismo, ha explicado el portavoz popular, Miguel Contreras, que solicitarán a la Diputación de Jaén que "cree un fondo económico dotado con cuatro millones de euros destinado a conceder subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia". El objetivo es que el ente provincial colabore con ellos en la cofinanciación de salarios, adquisición de material, suministros o equipamiento necesario para el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos presentados por las Corporaciones locales al amparo de la mencionada orden.Para ello, el área de Economía y Hacienda de esta Diputación deberá elaborar unas bases para la convocatoria de las subvenciones del citado fondo económico, las cuales deberán ser aprobadas por el pleno y en las que se garantizarán la aplicación de criterios objetivos en base a los gastos que conlleven cada uno de los proyectos presentados por los Ayuntamientos.Según Contreras, "el problema surge con la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros", ya que cualquier contrato que se firme en los grupos de cotización del 4 al 10 debe tener una retribución acorde al SMI y si al mismo le incrementamos el resto de costes laborales, a un Ayuntamiento un mes de contrato le supondría un gasto aproximado de 1.470 euros, por lo que el incentivo de la Junta de 1.300 euros no cubre el coste.A ello hay que añadir que la orden no permite la cofinanciación por parte de los ayuntamientos por lo que "se ha generado un problema que requiere de una actuación inmediata por parte de los nuevos responsables de la Junta de Andalucía", ha aseverado Contreras.El grupo popular entiende que tras la liquidación del anterior presupuesto de la Corporación y "dado que las previsiones hacen esperar que exista un remanente de tesorería, sería conveniente que esta corporación estableciese un fondo que sería objeto de reparto entre los distintos ayuntamientos de la provincia".La siguiente cuestión que solicitará el grupo popular a través de otra moción en el pleno será firmar un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la cofinanciación de la construcción de la carretera entre Villalobos y Ermita Nueva, en el término municipal de Alcalá la Real.Estas aldeas actualmente se encuentran conectadas con Alcalá a través de un camino rural de 6.600 metros de longitud. "Existe la demanda entre la población de ambas aldeas, así como de numerosos propietarios de fincas agrícolas, de convertir este camino en una carretera que permita completar el anillo y mejore la comunicación entre Villalobos y Ermita Nueva", ha aseverado Contreras. Igualmente, facilitaría el acceso a la N-432 de otras aldeas cercanas como La Venta de Agramaderos y La Pedriza.El Ayuntamiento de Alcalá la Real estima la inversión de la obra en 1.077.240,23 euros, y entre las diversas vías de financiación contempladas se encuentra el establecimiento de una contribución especial a los 123 propietarios beneficiados de la mejora, así como la colaboración de otras administraciones.Es por ello por lo que desde el PP ven "necesaria la implicación de esta Diputación en la financiación de la nueva carretera, a través de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real", ha concluido el dirigente popular.--EUROPA PRESS--