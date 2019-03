El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sabiote (Jaén) Lorenzo Ruiz ha exigido al alcalde, Luis Miguel López (PSOE), que le dé una solución "de una vez por todas" a los comerciantes del polígono industrial que llevan "diez años esperando a que el Ayuntamiento culmine el proyecto".Ruiz ha recordado que en 2003 fueron los propios vecinos de Sabiote quienes hicieron una inversión para levantar el polígono industrial y sacar así las naves del pueblo, incluida la creación de las zonas verdes, el acerado o las papeleras, entre otras actuaciones."No es hasta siete años después, en 2009, cuando el Ayuntamiento llega a un acuerdo con los propietarios para que le cedieran el proyecto y el consistorio se hacía cargo del polígono", ha aseverado. Una década después, ha dicho el concejal, "no sabemos qué ha ocurrido con 86.000 euros que iban a destinarse al polígono, pero que no se han invertido".Ruiz ha mostrado su apoyo a los comerciantes del polígono. "Estamos de su lado desde que comenzó todo este problema, sabemos que tienen derecho a una respuesta y estamos dispuestos a lograrla". Ha indicado que ya en el año 2015 el grupo popular municipal de Sabiote pidió en un pleno explicaciones al alcalde quien se brindó a dar las que fueran oportunas y buscar una solución."A día de hoy seguimos sin obtener respuesta al igual que los vecinos, que tras varios intentos de dialogar con el alcalde, siguen sin ver la solución", ha indicado el concejal.Ruiz ha recordado que estos vecinos tienen derecho a una explicación de qué ha ocurrido con este dinero y a ver culminado el polígono industrial que fue "un proyecto que ellos mismos hicieron con la buena fe de beneficiar a sus vecinos alejando las naves del centro urbano y sólo han obtenido a cambio el silencio y las manipulaciones del PSOE". Ahora se encuentran con que "no tienen polígono ni tienen dinero, después de elaborar ellos mismos un proyecto que cedieron al Ayuntamiento pensando que sería lo mejor".--EUROPA PRESS--