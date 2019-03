La portavoz del Grupo Municipal Popular y coordinadora de campaña del PP en la capital, Reyes Chamorro, ha anunciado que el candidato a la Alcaldía por el PP, Javier Márquez, llevará en su programa electoral "claro y en mayúsculas" que la Carrera de San Antón y las lumbres se celebren de "forma permanente en sábado para potenciar el turismo".Reyes Chamorro ha señalado en un comunicado que "no hay mejor prueba y evidencia de que es un acierto el celebrar las lumbres y esta Carrera de San Antón en sábado, ya que el número de participantes que ha tenido esta prueba durante los últimos años, que ha sido espectacular".Además, Chamorro ha indicado que "los hosteleros y hoteleros de esta ciudad han traslado su apoyo a esta propuesta de Javier Márquez" y ha asegurado que "la mejor forma de seguir haciendo más grande e internacional la Carrera de San Antón es celebrándola en sábado"."Desde el PP queremos y apostamos por las lumbres y la Carrera de San Antón en sábado y lo que queremos es que el resto de candidatos se pronuncien", ha apuntado la popular.Reyes Chamorro ha instado a PSOE, Ciudadanos y JeC a que se pronuncien "para que los jiennenses y empresarios sepan su postura". "Julio Millán y el PSOE dicen que es una prueba privativa cuando todos los años se agotan los dorsales, María Cantos y Cs quieren que no se celebre en sábado con el perjuicio económica y social que ello supondría para esta ciudad y JeC imaginamos que no querrá que sea patrocinada por bancos o cualquier idea de esas raras que a los comunistas se les ocurre", ha concluido el popular.La portavoz del Grupo Municipal Popular ha añadido que "queremos que Julio Millán y María Cantos no se escondan en demagogias y declaraciones sin sentido y que digan claramente que no quieren que las lumbres y la Carrera de San Antón se celebre en sábado" y ha criticado que PSOE y Cs "curiosamente vayan de la mano para perjudicar a los empresarios, hosteleros y hoteleros de la ciudad anteponiendo no sabemos qué intereses".--EUROPA PRESS--