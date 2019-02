Miguel Contreras analiza el mandato en la Diputación de Jaén.

El PP de Jaén ha lamentado que el PSOE ha hecho en este mandato "mucha Diputación y poca provincia" y ha reducido la inversión por habitante "en un 21 por ciento", desde 86,28 euros en 2015 a 68,49 en 2017, ejercicio del que hay última liquidación presupuestaria aprobada.Así lo ha indicado este martes el portavoz 'popular', Miguel Contreras, al analizar la gestión del equipo de gobierno socialista en esta Administración en los últimos cuatro años y ello tras el balance realizado por su presidente, Francisco Reyes, "nada acorde con la verdadera situación de la provincia".En su opinión, según ha informado el PP jiennense, es una institución "con muchos recursos como para poder hacer una gestión mucho más eficaz" y ha aludido a "datos objetivos" que muestran esa "nefasta gestión" publicados en su propio Portal de Transparencia.Según ha dicho, vienen a señalar que "el PSOE en la Diputación ha reducido en un 30 por ciento las inversiones en la provincia de Jaén, dejándose de invertir 60 millones de euros", ya que "se ha pasado de los 178 millones en 2009 a los 136 en 2017".Al hilo, Contreras se ha preguntado si "de eso es lo que presume el señor Reyes": ¿De reducir en un 30 por ciento la aportación de Diputación a los municipios, inversiones que son las que realmente permiten que mejore la calidad de vida de los jiennenses?", ha apuntado.Junto a ello, ha afirmado que mientras en 2015 los ingresos por habitante fueron de 350,14 euros, en 2017 la cifra fue de 348,85; mientras, el gasto por habitante en 2015 fue de 335,92 euros y en 2017 de 339,90 en lo que ha calificado de "aumento ridículo"."El índice de esfuerzo inversor, un dato verdaderamente importante puesto que una cosa es lo que promete el señor Reyes que va a hacer con los recursos de la Diputación y otra la que realmente hace, se ha reducido en los últimos dos ejercicios en seis puntos, pasando del 26 al 20 por ciento, y la inversión por habitante se ha reducido en un 21 por ciento, pasando de 86,28 a 68,49 euros (de 2015 a 2017)", ha comentado.Sin embargo, "lejos de que esta reducción en inversiones haga bajar también la deuda por habitante, ha aumentado en los últimos años, pasando de 122,75 euros a 131". Y "lo peor", a su juicio, es que la estimación de la liquidación del ejercicio 2018 presentada con los presupuestos para 2019 apunta que el nivel de ejecución de las inversiones ha sido de un 48 por ciento, pasando de 45 a 22 millones."Parece ser que la provincia no necesita inversiones y que los jiennenses se merecen, a juicio del PSOE, que 23 millones de euros se queden guardados en un cajón para poder vender que la Diputación es la única administración con remanente de tesorería", ha lamentado.Para el portavoz 'popular', Reyes "no puede presumir de apostar por la provincia de Jaén" ni de una "gran política social", punto en el que ha aludido a la protesta de todos los sindicatos de los servicios sociales comunitarios y "a día de hoy no se ha cumplido ninguna reivindicación".EMPLEOTambién se ha referido a la apuesta por la creación de empleo, sobre lo que ha considerado que "una cosa es lo que se vende y otra la realidad" con casos como el Cástulo Tecnology, que "en julio de 2018 tuvo que renunciar" a la subvención de 700.000 euros "porque no se crearon empleos".A ello ha sumado que las convocatorias en esta materia "se eternizan en el tiempo". Como ejemplo, ha citado las subvenciones para proyectos de inversión de empleos intensivos, publicada en febrero de 2018, cuyo plazo de resolución se acaba de ampliar al 15 de agosto de este año."En definitiva, el señor Reyes no ha apostado nunca por esta provincia, su trabajo ha sido por la Diputación y para sus fotos, de modo que ha hecho mucha Diputación y poca provincia", ha declarado Contreras, no sin hablar de la oportunidad que hay el 26 de mayo para cambiar los signos políticos de los ayuntamientos "y que así la Diputación deje de estar gobernada por un PSOE que nunca ha estado a disposición de los ciudadanos"."Desde el PP, nos comprometemos a hacer del municipalismo la bandera de nuestra gestión, administrando la Diputación de forma ordenada y reglada, sin discriminación entre territorios, salvo una apuesta clara y contundente por los pequeños municipios y las Elas", ha manifestado.--EUROPA PRESS--