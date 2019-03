PP denuncia en la junta electoral de zona una pancarta pidiendo el voto para el PSOE en La Carolina

Jaén.- 28A.- PP denuncia en la junta electoral de zona una pancarta pi

El PP de Jaén ha denunciado ante la junta electoral de zona una pancarta en La Carolina (Jaén) en la que se pide el voto para el PSOE. El coordinador general del PP de Jaén y director de campaña, Miguel Contreras, ha criticado la falta de "honradez" del PSOE en la provincia de Jaén por este hecho llevado a cabo sabiendo las normas a cumplir una vez que quedan disueltas las Cortes Generales.Miguel Contreras, a través de un comunicado, ha tachado el hecho de "deslealtad y falta de integridad" ya que los vecinos "no tienen por qué saber si se está incumpliendo o no una ley", pero el PSOE es "completamente conocedor" de que la colocación de esa pancarta pidiendo el voto directo para su partido "está infringiendo a todas luces la ley".Contreras ha lamentado la "falta de escrúpulos de los socialistas jiennenses que están tan atemorizados porque el cambio que se ha producido en la Junta de Andalucía se extienda al resto de administraciones que les da igual saltarse la ley con tal de conseguir un voto".Asimismo, ha destacado que se trate de La Carolina, el municipio al que pertenece la portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE, Ángeles Férriz, que recuerda que es licenciada en Derecho, por lo que "no pueden decir que no saben lo que están haciendo".Concretamente una pancarta que pide el voto de forma directa para el PSOE una vez que se ha procedido a la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y se ha publicado la convocatoria de elecciones "infringe la LOREG y la Instrucción de la Junta Electoral Central". Por tanto, desde el Partido Popular de Jaén se ha procedido a interponer la correspondiente para "exigir su inmediata retirada y, si corresponde, la consecuente multa", ha informado Contreras.Lo mismo hizo el PP este martes ante la junta electoral de zona de Baeza denunciando que había una pancarta colgada en la sede del PSOE de Torreblascopedro con la leyenda "Vota PSOE", igual que la de La Carolina. "Hoy hemos obtenido la respuesta de la Junta que ha acordado por unanimidad que se retire dicha pancarta y que de no hacerse se impondrá la correspondiente multa", ha señalado Contreras.--EUROPA PRESS--