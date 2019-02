PP critica que el PSOE se oponga a que Diputación ayude a los ayuntamientos con los planes de empleo

El PP ha criticado que el PSOE en la Diputación provincial de Jaén haya rechazado crear un fondo económico para conceder subvenciones a los ayuntamientos de la provincia con el fin de que puedan subsanar la problemática generada tras el incremento del salario mínimo interprofesional y que afecta a los incentivos previsto en la Orden de 20 de julio de 2018 de la entonces Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.Para el portavoz del PP en Diputación, Miguel Contreras, la negativa del PSOE representa "el no por sistema" y la forma gobernar de los socialistas jiennenses que "no miran más allá de sus propios intereses".Contreras que la primera instancia de la moción del grupo popular es instar a la Junta de Andalucía a que adopte las medidas normativas oportunas para solucionar esta problemática y que en última instancia se promulgue el cambio que permita que los ayuntamientos puedan cofinanciar los contratos cuyo coste no sea cubierto íntegramente por el incentivo autonómico.Ha insistido en que el objetivo de la moción del Partido Popular era "colaborar con los ayuntamientos en la cofinanciación de salarios, adquisición de material, suministros o equipamiento necesario para el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos presentados por las corporaciones locales al amparo de la mencionada orden".Mediante la Orden de 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, se ponía en marcha el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral y más concretamente las Iniciativas de Cooperación Local, que posibilitaban la concesión de incentivos a los ayuntamientos para el desarrollo y ejecución de proyectos mediante la contratación de personas desempleadas.Contreras ha explicado que se concede una línea de ayudas para "sufragar el coste de los contratos laborales que se efectúan para la ejecución de los proyectos presentados". Dicho incentivo tiene un valor de 1.300 euros."El problema surge con la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros", ha explicado el portavoz popular, ya que cualquier contrato que se firme en los grupos de cotización del 4 al 10 debe tener una retribución acorde al SMI y si al mismo le incrementamos el resto de costes laborales, a un ayuntamiento un mes de contrato le supondría un gasto aproximado de 1.470 euros, por lo que el incentivo de la Junta de 1.300 euros no cubre el coste.A ello hay que añadir que la Orden no permite la cofinanciación por parte de los ayuntamientos por lo que "se ha generado un problema que requiere de una actuación inmediata por parte de los nuevos responsables de la Junta de Andalucía", ha aseverado ContrerasPor otro lado, el grupo popular ha logrado sacar adelante, con la abstención de los diputados no adscritos, que la Diputación se comprometa a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la cofinanciación de la construcción de la carretera entre Villalobos y Ermita Nueva en el término municipal de Alcalá la Real.El PSOE ha planteado una enmienda para que la Junta de Andalucía asuma también un tercio del coste de esta intervención de modo que participen a partes iguales Ayuntamiento, Diputación y Junta. El diputado provincial popular Marino Aguilera ha lamentado que los socialistas "empiezan ahora a pedir a la Junta lo que antes se han negado por miedo hacia la señora Díaz o por puros intereses partidistas".--EUROPA PRESS--