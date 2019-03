Miguel Contraras y Reyes Chamorro

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro, ha criticado que Pedro Sánchez monte una "parafernalia" para el acto de precampaña del PSOE organizado este sábado en la ciudad y que venga a ella "después de no haber dado ni un solo euro a esta ciudad" durante su mandato."Pedro Sánchez lo único que sabe de Jaén es que tiene que cargarse a los 'susanistas', pero de la ciudad y de los jiennenses no quiere saber nada", ha afirmado Chamorro, tras asegurar que el líder socialista "no ha sido capaz de atender ni una sola de las demandas" que le han hecho desde el Ayuntamiento y que en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) lo que hizo fue darle a Jaén "cuatro veces menos que lo dado a las provincias de Cataluña", según ha recogido el PP en una nota de prensa.La dirigente popular ha argumentado que si viene "para eso, mejor no venga a reírse de los jiennenses", aunque ha ironizado que "lo mismo viene a ver cómo le aplauden el candidato del PSOE a alcalde, Julio Millán, y el presidente provincial del PSOE, Francisco Reyes", que hace un año "lo ponían verde por todos lados". "Más bien vendrá a ver la cara de todos los 'susanistas' que se va a cargar después de las elecciones municipales", ha deducido.También ha lamentado que Sánchez "no" les cede el solar situado a espaldas del Museo Íbero donde el Ayuntamiento tiene pensado ubicar en ese descampado una zona verde para los vecinos.Según ha indicado, se trata de un parque que cuenta ya con un anteproyecto elaborado por el Consistorio y dotado con un presupuesto económico que "responde a la demanda de los vecinos de esta zona". "No entendemos cómo Pedro Sánchez y Julio Millán prefieren que se siga utilizando como un descampado en el que aparcan los vehículos y que se ignore las demandas ciudadanas", ha subrayado.Chamorro ha añadido que "tampoco Pedro Sánchez ha querido sabernada de la Inversión Territorial Integrada (ITI)" y le ha destinado "cero euros". "Ya sabemos que el compromiso y el interés del PSOE por la capital vale cero euros, que es lo que se ha destinado en los PGE para la ITI, que ni viene como partida específica en los PGE, ni se ha reprogramado esos fondos europeos", ha reprochado.La portavoz del Grupo Municipal Popular ha señalado que "lo másgracioso e indignante" es que el PSOE de Jaén estuviera "años pidiendo" que el Gobierno de España aportara una quita para la deuda municipal y que la respuesta de Pedro Sánchez fue que "ni por asomo se ibaa hacer es quita"."Es decir, que Pedro Sánchez no ha atendido ni siquiera las propuestas presentadas por el PSOE en el Ayuntamiento", ha enfatizado Chamorro, que ha concluido recordando que las únicas cartas que han recibido del Ministerio de Hacienda son "indicaciones para recortar en personal y en subir los impuestos a los jiennenses".--EUROPA PRESS--