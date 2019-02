Podemos Jaén a exigido al gobierno local (PP) en el Ayuntamiento de Jaén "soluciones inmediatas" ante un nuevo derrumbe registrado este madrugada en una vivienda del número 8 de la calle Elvín, en el casco antiguo de la capital jiennense.El coordinador general de Podemos en la ciudad de Jaén, Lucas Martínez, ha manifestado en un comunicado que este nuevo derrumbe es "indignante y consecuencia de la dejadez que sufre el barrio del casco antiguo de Jaén".Martínez recuerda en un comunicado que no es el primer caso al que se enfrenta el casco antiguo ya que el pasado mes de marzo "una vivienda de la calle Alegría quedaba totalmente precintada y sus inquilinos desalojados por una eminente posibilidad de derrumbe". Ha añadido que las calles situadas a las faldas del Castillo son "las más castigadas del barrio" y aún así "las administraciones públicas competentes no toman una solución efectiva que termine con los problemas de derrumbes y desprendimientos".Para Podemos Jaén, "el abandono que sufren los barrios de la capital jiennense es totalmente vergonzoso y preocupante" y responde a que "este equipo de gobierno no tiene un modelo de ciudad para Jaén, tienen el modelo de ciudad para unos cuantos, los poderosos, los que conforman la única minoría peligrosa".Desde la formación morada, ha apuntado Martínez, se seguirá "exigiendo que se invierta en la rehabilitación del casco antiguo y demás barrios jiennenses".--EUROPA PRESS--