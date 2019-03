Pilar Parra, citada a declarar como investigada en la demanda del PSOE contra el alcalde de Linares

El Juzgado Mixto 2 de Linares (Jaén) ha citado a declarar en calidad de investigada a la portavoz socialista en el Consistorio linarense, Pilar Parra, en el marco de la demanda interpuesta por el PSOE contra los exmilitantes Juan Fernández, alcalde de la ciudad, y Juan Sánchez (exsecretario de Organización de la agrupación), por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa.En concreto, el PSOE acusa a estos dos dirigentes de haberse apropiado de más de 113.000 euros pertenecientes a la agrupación municipal, de los que 100.300 euros corresponderían a Juan Fernández durante sus últimos cinco años (2013-2018) como secretario general del PSOE de Linares.De hecho, el PSOE acusa a Juan Fernández de una "irregular administración de los fondos del partido", ya que "desde 2013 se detraía 1.700 euros mensuales de una cuenta del partido sin que haya quedado justificado el destinatario, el destino ni la finalidad" y "sin ser contabilizados ni reflejados en la contabilidad de la agrupación".La citación a declarar de Pilar Parra ha llegado en forma de providencia judicial, a la que ha accedido Europa Press. De esta forma, se la cita para que comparezca en el juzgado el próximo 12 de abril para tomarle declaración en calidad de investigada. También se cita, pero en calidad de testigos, a la que fuera concejala socialista en el Ayuntamiento de Linares Carmen Domínguez y al auditor Pedro Ángel Sáez.La denuncia del PSOE se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal en noviembre de 2017, en la que fue elegido secretario general Daniel Campos en sustitución del propio Juan Fernández. La empresa auditora analizó las cuentas de la agrupación y emitió un doble informe en el que, según el PSOE, "se pone de manifiesto una operativa presuntamente criminal de cada querellado".En el caso de Juan Fernández, "se constata que desde enero de 2013, y durante cinco años, se ha retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al Grupo Municipal Socialista". Ese cobro mensual, dice el PSOE, "se repitió nada menos que durante 59 ocasiones, lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros".Parra, que en todo momento ha apoyado la demanda del PSOE contra estos dos exmilitantes socialistas de Linares, era la persona que, a la hora de dar curso a los cheques, tenía firma mancomunada junto a Juan Fernández, según ha venido incidiendo este último.De hecho, el alcalde ha mantenido desde el principio que ni un euro se pudo sacar de las cuentas del partido sin la firma de Pilar Parra. Este es uno de los motivos por los que presumiblemente la jueza ha optado por llamarla a declarar en calidad de investigada.Fuentes socialistas han indicado a Europa Press que no ha sido hasta este martes cuando la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Linares ha conocido la existencia de la providencia en la que se le cita a declarar como investigada y desconoce los motivos por los que es investigada, ya que no se precisan en el escrito del juzgado.EXPEDIENTE INTERNOEn el expediente disciplinario interno, incoado por el PSOE y que desembocó en su expulsión del partido en agosto de 2018, se recoge que "no existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna".Fernández, sin embargo, ha venido defendiendo que esas asignaciones se acordaron de forma "colegiada" en la dirección del partido para complementar su asignación como alcalde.Tras su expulsión del PSOE, Fernández mantiene la Alcaldía de Linares como no adscrito con un nuevo gobierno municipal formado por otros concejales no adscritos (cinco) y el único representante del partido independiente Cilus, que han asumido concejalías. Además, cuenta con el respaldo del PP (seis ediles), ya que, aunque ha preferido no dirigir áreas sí participa en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones, algo que se repite con otro no adscrito.--EUROPA PRESS--