Ortega Smith asegura que no aceptarán que los "totalitarios" pretendan

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que no van a aceptar que los "totalitarios", "da igual de qué partido", pretendan expulsar a su formación "ni de las calles ni de las urnas ni de los tribunales".Así lo ha señalado este domingo a los periodistas en Jódar (Jaén), donde participa en una mesa informativa, junto a la presidenta provincial, Salud Anguita, y otros representantes de la formación, como el parlamentario andaluz Benito Morillo y el senador Francisco José Alcaraz."Hemos venido porque no vamos a aceptar de ninguna manera que ni un solo pueblo de España esté tomado por los totalitarios e insolidarios y en este pueblo en las elecciones (autonómicas del 2 de diciembre) a dos de nuestros apoderados fueron amenazados, sus vehículos fueron dañados, fueron insultados, vejados y les dijeron que les querían echar de este pueblo", ha explicado para explicar su presencia en Jódar.Preguntado por esos hechos, que desde Vox no se habían hecho públicos hasta ahora, Ortega Smith ha afirmado que "la denuncia se hizo" --algo que ha refrendado Anguita, quien ha añadido que se planteó ante la Guardia Civil, si bien detallando que se archivó "por falta de pruebas" en el juzgado-- y "otra cosa es que el apoyo público" lo dan este domingo, cuando han "podido cerrar la agenda para apoyarles".Ha precisado que ambas personas "fueron insultadas, increpadas en un colegio electoral" y sus vehículos "aparecieron llenos de pitadas" y "rallados", aunque "lo peor es la persecución que han sufrido cada vez que han venido al pueblo"."Omito el nombre de estas personas, pero cada vez que han querido desarrollar su trabajo han sido insultados con estos insultos pidiendo que se marchen", ha afirmado en alusión a las proclamas de 'fuera fachas' y 'fascistas fuera de nuestra ciudad' que un grupo de vecinos han expresado a la llegada de la comitiva de Vox.Una situación, a su juicio, de "desprecio y totalitarismo que algunos ejercen desde hace demasiados años" y que "se va a acabar". "No vamos a aceptar que en ninguna parte de España, sea en Cataluña, sea en el País Vasco o en Andalucía, haya totalitarios, extremistas, nos da igual de qué partido, que pretendan creer que van a expulsarnos ni de las calles ni de las urnas ni de los tribunales", ha incidido.El secretario general ha añadido que su objetivo es "que se acabe la amenaza y el miedo de los intransigentes, de los que sólo saben insultar, despreciar a los que no piensan como ellos" y ha rechazado, a preguntas de los periodistas, que pretendan provocar, como consideran algunos de quienes han criticado su visita a Jódar."Si hacer propaganda de un partido en la calle cuando tienes autorización conforme a la ley, si ejercer el derecho a la libertad de opinión, de expresión y de propaganda política es provocar, será que estamos provocando a los que odian la libertad, el derecho de libertad de expresión y la opinión política", ha subrayado para calificar a esas personas de "totalitarias".En su opinión, sin embargo, "a cualquier persona sensata, que ame la libertad, la democracia" no pensarán "nunca" que provocan, sino que dirán que "estarán ejerciendo la libertad que tienen, como partido que defiende la Constitución, los valores y democracia, el libre desarrollo de su derecho".Por otro lado, preguntado por la candidatura de Vox a las generales por las provincia de Jaén, Ortega Smith ha preferido no dar los nombres, a la espera de que se hagan públicos oficialmente. En todo caso, ha destacado que quien la encabece "tiene acreditado valores en la defensa de la libertad, de la soberanía nacional y de los valores que representa Vox"."En muy pocos días verán a todos los miembros de las candidaturas de Vox recorriendo toda España, también esta hermosa provincia con Salud Anguita al frente", ha afirmado el dirigente del partido, quien esta tarde tiene previsto participar en un acto en Martos.Con respecto a los comicios municipales del 26 de mayo, ha explicado que las listas están "en proceso de selección". Cuestionada por la posibilidad de que presentar candidatura en Jódar, la presidenta provincial ha apuntado que aún no lo sabe, aunque están "trabajando en ello" y "hay muchos más afiliados de lo que los propios se piensan". En las pasadas elecciones autonómicas, Vox logró en el municipio galduriense 127 votos.--EUROPA PRESS--