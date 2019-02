Comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el alcald

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este viernes por una "estrategia común de todas las administraciones" con Airbus para lograr "el menor impacto posible desde el punto de vista laboral".Así lo ha indicado en Jaén a preguntas de los periodistas con respecto a la situación de la empresa, con la renegociación del contrato con Emirates que implica poner punto y final a las entregas del modelo A380 en 2021, algo que afectaría a entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo en toda Europa.Según ha explicado, este jueves por la tarde mantuvo "una conversación con la ministra de Industria", Reyes Maroto, y a lo largo de esta mañana tiene previsto tener otra "con la consejera de esta compañía", al igual que prevén "tener próximamente una cita con el presidente de Airbus España".Moreno ha añadido que ha quedado con la ministra en "trabajar en conjunto". "Creo que no debemos hacer la pelea cada uno por nuestra cuenta porque esos despidos afectan al conjunto de España y, por tanto, a las tres plantas que tenemos de Airbus en España", ha comentado para apuntar que, junto a Andalucía, hay en Madrid y Castilla-La Mancha.De este modo, esperan tener "simultáneamente" una reunión con la ministra "para establecer una estrategia común por parte de todas las administraciones" con el objetivo de "pedirle a la compañía que tenga el menor impacto posible desde el punto de vista laboral y, por tanto, de la destrucción de empleo".El presidente de la Junta ha subrayado que su interés está en que la planta gaditana de Puerto Real "pierda el menor empleo posible" y, "a ser posible no pierda ninguno". Igualmente, ha expresado su preocupación por la empresa auxiliar, con un entorno de firmas en torno a Airbus que son "fundamentales" para la economía andaluza y que "pueden verse también perjudicadas."En definitiva, vamos a trabajar por la doble vertiente con mucha lealtad institucional, creo que aquí tenemos que actuar en re, empujar en la misma dirección Administración General del Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento", ha asegurado.Y, como segunda vía, estableciendo "relación directamente con la empresa" y de modo "conjunto" para poder "ejercer todavía más presión", eso sí, "siempre desde el propio realismo". Al hilo, ha apuntado que lo que "trasladan desde Airbus es que van a intentar hacer todo lo posible, pero su cartera de pedidos ahora mismo se ha acabado", de modo que que si no tienen "no pueden seguir con esa actividad"."Mientras ellos, que eso es ya decisión de ellos, rehacen su estrategia desde el punto de vista comercial e industrial, vamos a trabajar nosotros para que esa parte fundamental de la economía andaluza, todo lo relacionado con el sector industrial y con la aeronáutica, no lo perdamos", ha concluido Moreno.--EUROPA PRESS--