Jaén.- Moreno (Cs) ve una "broma de mal gusto" que el PSOE "se interes

La parlamentaria andaluza de Ciudadanos (Cs) por Jaén, Mónica Moreno, ha considerado una "broma de mal gusto" que el diputado socialista y exconsejero de Fomento, Felipe López, "se interese ahora" por la autovía de Torredonjimeno-El Carpio nos parece una broma de mal gusto".Así lo ha indicado este lunes en una nota tras el encuentro que ha mantenido con la agrupación de la formación naranja en el citado municipio jiennense y después de que López haya pedido a la Junta que presente sus presupuestos para conocer sus prioridades en la provincia y ante unas las "desmesuradas promesas electorales" de los partidos que lo sustenta.Moreno ha criticado que pregunte por la conversión en autovía de la A-306 "cuando no ha hecho nada en cuatro años al frente de la consejería responsable y cuando su partido, el PSOE, no ha movido un dedo por ella en 37 años". Ha incidido en su "importancia vital" para vertebrar la provincia y ha asegurado que "sigue siendo una prioridad para el nuevo Gobierno de Andalucía".Por su parte, el coordinador de la agrupación de Cs en Torredonjimeno, Cristian Calahorro, ha subrayado "la imperiosa necesidad" de que el municipio cuente con unas infraestructuras adecuadas que impulsen la industria local."Nuestro compromiso con los tosirianos es claro y se traduce en una sola palabra: empleo", ha asegurado no sin lamentar las nuevas cifras "devastadoras" de desempleo en febrero incidiendo en que "la receta pasa por el impulso del empleo y la atracción de inversiones".Al hilo, ha destacado la llegada de Ciudadanos a la Junta como "un soplo de aire fresco", de modo que "toca conseguir que Albert Rivera sea el presidente" del Ejecutivo español y que el gobierno local "también lo lideren la ilusión y el equipo naranjas".--EUROPA PRESS--