El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Jaén, Javier

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comprometido el "impulso" del nuevo gobierno autonómico, "amigo" y "cercano", con el objetivo de "desatascar" desde el "realismo" proyectos e inversiones pendientes en Jaén.Así lo ha indicado en la comparecencia posterior a su reunión con el alcalde de la capital, Javier Márquez (PP), en la que ha sido su primera visita institucional a la ciudad desde que tomara posesión, y que el regidor ha calificado de "absolutamente cordial".Moreno, que ha reconocido el "esfuerzo, compromiso y sacrificio" del regidor "en años complejos", ha destacado también la presencia de la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, y del consejero de consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, con una "íntima vinculación a la ciudad", como ejemplo de una Junta que quiere estar "cerca de los administrados" atendiendo a las "distintas sensibilidades" de una comunidad amplia como Andalucía.El presidente ha reconocido que el objetivo de su visita es "tomar contacto directo" y "el pulso a la realidad" de una ciudad y una provincia que "necesitan de un respaldo, mimo y cariño" por parte de la Junta después de haber estado "demasiado años olvidada".Un encuentro con "halo de cortesía institucional", pero "simbólico" como muestra de su disponibilidad para "empezar de manera progresiva a desatascar" inversiones. Proyectos como el tranvía las ciudades sanitaria y de la justicia, que llevan "mucho tiempo esperando". Tendrán un impulso, aunque "con realismo, sin engañar a los ciudadanos", sin crear "falsas expectativas que lleven a una frustración, pero en un ritmo continuo, determinante" y "de acierto".LEALTADAl respecto, ha anunciado la "máxima lealtad" para que puedan ser realidad "en un tiempo razonable", sabiendo que los tiempos y objetivos dependen del estado de cada proyecto. Así, no es igual desbloquear cuestiones como el tranvía, que a pesar de los problemas administrativos y financieros, "es más tangible" actualmente frente a otros que "van a necesitar su tiempo y programación".En todo caso, ha subrayado que "lo importante" es que la Junta será "un gobierno amigo, cercano" y "un aliado de los intereses" de la ciudadanía jiennenses. "Tenemos que, entre todos, intentar por todos los medios que Jaén progrese", ha asegurado no sin agregar que, junto a servicios públicos de calidad y "subir la autoestima" de la provincia, las inversiones buscarán "retorno" para "atraer riqueza, inversión y empleo" que eviten el "éxodo de talento, personas jóvenes formadas".Una "batalla personal" ésta que ha expresado en la reunión "muy interesante" y "positiva" que ha mantenido previamente con la plataforma Jaén Merece más y que también trasladará esta tarde en la que tiene prevista con la plataforma Todos a una por Linares.Se trata, en definitiva, de lograr "un contacto directo, franco, sincero con la sociedad civil, con sus instituciones" para, "desde el realismo y la franqueza, intentar generar" que permitan a Jaén avanzar y transformarse, algo que ha destacado, asimismo, en el encuentro con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.Por su parte, el alcalde ha agradecido la "celeridad" con que el presidente de la Junta ha visitado el Ayuntamiento y ha resaltado que desde el nombramiento de su gobierno vienen trabajando con diversos consejeros sobre "cuestiones que interesan a Jaén".MILAGROS NOY es que, a su juicio, "ha sido bastante olvidada durante 40 años por el PSOE" y tiene "carencias que como ciudad y provincia" que no se merece. Por ello, le ha hecho la misma petición que "en su día a Susana cuando vino": "Milagros no espero de nadie; milagros, a Lourdes. Pero sí un ánimo de trabajar y que veamos que se pueden ir sacado las cosas con las capacidades de las administraciones, con honradez y mirando de frente a la gente", ha afirmado.En este sentido, ha solicitado ir poniendo "al "día, poco a poco" proyectos e inversiones de las que Jaén carece y que lo hace "menos competitivos", ante lo que ha encontrado una "máxima" disposición del Gobierno autonómico para ir atendiéndolas.Las ciudades sanitaria y de la justicia, Las Protegidas o el tranvía son algunos de los temas que han abordado. Sobre este sistema de transporte, que sólo ha funcionado en pruebas desde su implantación en 2011, se ha mostrado convencido de que "se desbloqueará del todo".Aunque se ha abordado "de pasada", Márquez ha explicado que lo ha tratado ya con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que está "recabando el convenio". Tras recordar que, a pesar del acuerdo con su antecesor, Felipe López, en mayo de 2018, el tranvía está "en 'stand-by'", ha confiado en que se pueda firmar el nuevo convenio y se lleve a cabo la licitación del servicio.También le ha puesto "sobre la mesa el leasing" con el que la Junta compró los vagones para facilitar al Ayuntamiento su adquisición con pagos a plazos. Esta cuestión, la financiación del material móvil, originó el último desencuentro entre la anterior Junta y el Consistorio al defender éste su inclusión en los costes de explotación para definir el reparto del déficit, algo que el Gobierno andaluz siempre rechazó.--EUROPA PRESS--