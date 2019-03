Jaén.- Millán (PSOE) traslada a empresarios la necesidad de "liderazgo

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha trasladado a los empresarios "el objetivo común de que la ciudad tenga futuro", al tiempo que ha señalado la necesidad de "liderazgo municipal para sacarla adelante", algo de lo que, a su juicio, actualmente carece.Así lo ha indicado en la reunión que ha mantenido este viernes con miembros de este sector, en la que también han participado integrantes de su candidatura y el secretario general del PSOE provincial, Francisco Reyes.Tras citar a Séneca con 'no hay viento favorable para el que no sabe dónde va', ha asegurado que su equipo sí tiene las cosas claras. "Nosotros sabemos a dónde vamos. Queremos un proyecto común con el sector empresarial y queremos que se aprovechen los recursos que tiene esta ciudad. En eso estamos trabajando. Sabemos dónde hay que ir, sabemos cómo hacerlo y tenemos un equipo preparado", ha afirmado.Ha propuesto a los empresarios "una alianza estratégica con un objetivo que tiene que ser un desafío a 2030 para conseguir la ciudad que todos queremos". Ellos, según ha dicho, "tienen un papel fundamental" en el proyecto que el PSOE va a presentar a la ciudadanía y que por eso les ha trasladado "las líneas generales de trabajo" que los socialistas quieren desplegar."Y lo principal, que es conocer las opiniones, aportaciones y demandas del sector para poder darle respuesta en la próxima legislatura", ha señalado el también secretario general de la agrupación local del PSOE.Al hilo, ha aludido como eje básico en esta estrategia la organización de los recursos municipales, desde las infraestructuras al mantenimiento urbano pasando por sus recursos humanos, para ofrecer una administración eficiente.La apuesta por el tejido empresarial y la posición estratégica de la ciudad, el trabajo municipal para atraer inversión y empleo estables, con valor añadido en la ciudad y una atención especial por el comercio son algunas de las patas de esta estrategia. "Hacer de Jaén una ciudad con calidad de vida, recuperar la capitalidad es nuestro objetivo prioritario", ha apostillado.Millán ha manifestado que "lógicamente" una de sus obsesiones es el empleo, porque se trata de "una de las principales carencias de Jaén". Por ello, tienen "puesto todo el foco de atención en los desempleados" y "también en las personas jóvenes y no tan jóvenes que tienen que irse de la ciudad, porque eso es una ruina"."La atracción de inversiones, la generación de riqueza y la creación de empleo van a ser el eje vertebrador de nuestros proyectos", ha hecho hincapié el candidato socialista.Por su parte, Reyes ha declarado que sin duda "son muchas las cosas que todavía hay que hacer" y ha apuntado que el empleo "forma parte de las prioridades del PSOE y desde luego es una de las principales prioridades para Julio Millán".Al respecto, ha considerado que los empresarios "son claves en la creación de empleo" y por ello "es fundamental escucharles, escuchar sus inquietudes, sus problemas y sus aspiraciones" para saber cómo se puede "ir de la mano" en el trabajo por esta ciudad.Ha agregado que Jaén "está viendo en los últimos años cómo empresarios potentes se han ido a otros pueblos de la periferia de la capital". "Una capital fuerte es buena para la provincia de Jaén y en esta tarea los empresarios y las empresarias también son fundamentales", ha concluido.--EUROPA PRESS--