Julio Millán presenta la candidatura del PSOE de Jaén a las elecciones

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha presentado este martes la que será su candidatura a las municipales del 26 de mayo, una lista "capaz, seria, mezcla de experiencia y juventud para el cambio necesario para que vuelva a ser una ciudad de luz".Tras señalar que la asamblea de la agrupación local del pasado viernes "refrenda con su voto" esta candidatura que ha definido como "excepcional", ha destacado que, "de arriba abajo, después de pasar por tres procesos", es "un candidato de la militancia"."Y el mejor certificado que tengo como secretario general y como candidato es que una mayoría progresista considera que en este momento estos hombres y mujeres que me acompañan son los que mejor pueden ayudarme a consolidar ese cambio", ha asegurado.Así, además del trabajo realizado por los ediles Carlos Alberca y África Colomo en este mandato, ha subrayado la presencia de expertos en áreas como la de gestión de servicios públicos, caso de Francisco Lechuga, "el mejor para encargarse de las concesionarias y de sus prestaciones".También se ha referido a a labor en materia de empleo y emprendedores que pueden hacer Yolanda Ramírez, conocedora del sector agrario desde su labor en la UPA, o Juan Carlos Sánchez y Estefanía Plaza, ligado uno al área de empleo de la UJA y la otra a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).Millán ha aludido al valor en materia deportiva que supone Ana Belén Jurado, entrenadora nacional de Fútbol y gran conocedora del deporte base, o Nines Díaz, trabajadora de Cruz Roja, y Eva Funes, que fuera presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales.Son, según ha añadido, "grandes aportaciones a un eje transversal clave para el PSOE como son las políticas sociales y los barrios", algunos de los cuales están representados en esta lista, desde el Polígono del Valle a Santa Isabel, Peñamefécit o La Alcantarilla.Un puntal "esencial" es el del urbanismo, el patrimonio y el casco antiguo y sus valores turísticos para el que hay "perfiles específicos" como los del ingeniero Javier Padorno, José Manuel Higueras, empresario ligado al sector cultural y turístico, o Francisco Chica, funcionario que ha desempeñado labores en materia de vivienda pública.Igualmente, en esta lista del PSOE hay funcionarios con experiencia en turismo, arqueólogos, profesores de secundaria, de fotografía y tres personas ligadas a las Juventudes Socialistas, entre otras.En su opinión, "los jiennenses saben que quienes han estado en el Ayuntamiento estos ocho años (PP) se aburren de Jaén y tienen su cabeza en otras cosas" y "han demostrado que están en un bucle de ensayo-error constante y sin salida y poco pueden aportar ya" a la ciudad.EXPERIMENTOS SIN SOLVENCIA"Los experimentos sin solvencia no pueden ser la clave para un ayuntamiento como el de Jaén. Ya llevamos muchos años de retraso para ser una ciudad del siglo XXI como para volver atrás", ha asegurado el candidato.Sobre los posibles pactos, ha dicho que aspira a gobernar y que prefiere hablar de proyectos. De este modo, "serán bienvenidos" quienes compartan "una idea de ciudad como la del PSOE, con servicio públicos organizados, con una atención a barrios, con políticas sociales y de igualdad como líneas rojas que no sobrepasar y de apoyo a la educación pública, a la defensa del patrimonio y de la creación de riqueza".Por otro lado, ha afirmado que las elecciones generales del 28 de abril son la antesala de las municipales. "Tenemos que ser capaces de frenar arriba y abajo la involución y el atraso que suponen las trillizas de Aznar", ha comentado en alusión a PP, Ciudadanos y Vox.Al hilo, ha recordado que como secretario general representa y defiende "unos valores que son comunes a toda la militancia". "Aquí nadie da certificados de aptitud para eso. Soy del PSOE del 2-D que en Andalucía representó el progreso y lo soy del 28-A, consciente del trabajo que este partido ha hecho desde el Gobierno de España para primar políticas sociales de gran calado", ha apostillado.--EUROPA PRESS--