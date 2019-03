Jaén.- 26M.- Millán (PSOE) apuesta por revertir el "declive progresivo

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha apostado por revertir el "declive progresivo" de la calle Millán de Priego, alma del barrio del Arrabalejo y vía emblemática en la ordenación del tráfico del centro urbano."Es necesario devolver a vecinos, comerciantes y hosteleros el valor que en su día tuvo esta calle tan emblemática de Jaén", ha asegurado este miércoles en una nota tras la visita que ha realizado junto a miembros de la asociación vecinal, encabezados por su presidente, Juan Conde.Éste ha reclamado un arreglo integral de la vía, una de las más largas de Jaén, de un solo sentido de circulación y que es la columna vertebral que une el centro con la salida a municipios limítrofes y que corre paralela al casco antiguo y la judería.Ha explicado que, junto al estado de los acerados y el asfalto, la calle necesita una regulación de la circulación y una mejora del alumbrado. A ello ha sumado que el segundo tramo de la calle, que abarca desde el Pilar del Arrabalejo al Nuevo Teatro Infanta Leonor tiene un alumbrado deficiente que no ayuda a la sensación de seguridad de los vecinos cuando anochece, algo que ha señalado como uno de los factores que explica el cierre de comercios y bares o que los que se abren duren muy poco.Millán ha considerado que Millán de Priego es un ejemplo de cómo una buena política urbanística, de mantenimiento y de movilidad la convertiría en un lugar con calidad de vida para los vecinos y oportunidades para establecimientos hosteleros y comerciales y con su parte de interés turístico."Este barrio cuenta con una población muy fiel al comercio de proximidad, que en los últimos años ha experimentado un declive que se explica en parte por cómo se ha descuidado esta calle. Mobiliario, iluminación, organización de la circulación y la movilidad e incluir a los establecimientos en las políticas de atención al comercio de proximidad son elementos esenciales para que los vecinos y comerciantes se sientan orgullosos de ser de aquí, que es un sentimiento que en definitiva queremos recuperar para todos los barrios", ha dicho.El también secretario general del PSOE local ha agregado que hay equipamientos que bien optimizados pueden redirigir el turismo y la cultura hacia el barrio, donde "se concentran infraestructuras como el teatro Infanta Leonor, el albergue juvenil, es la puerta a la Judería y al casco antiguo".Además, tiene un aparcamiento público que sería más útil al visitante de lo que ahora es y junto a él una de las paradas de buses turísticos que abre por Millán de Priego un camino directo al centro comercial y de servicios."Sin embargo, todos ellos en conjunto son recursos mal aprovechados, mal conectados e infrautilizados que hacen que la ciudad no tenga la rentabilidad que debiera de ellos y que tristemente no repercuten en la vida de sus vecinos. Esto es un grave déficit de gestión municipal que sin duda puede ser corregido", ha lamentado.LOS BERMEJALESPor otro lado, el candidato socialista ha visitado la urbanización de Los Bermejales, con cuyos vecinos se ha comprometido "a garantizar la prestación de servicios básicos de los que aún carecen". Según ha precisado, cuenta con más de un centenar de viviendas en esta zona a medio camino entre la capital y el término municipal de La Guardia.Gregorio Rodríguez, representante del colectivo vecinal, ha explicado que en la actualidad siguen sin tener contenedores de recogida de basura. "Las alternativas eran depositarlas en los contenedores que correspondían a La Guardia, que retiraron del punto en el que estaban, o bajar al Puente Jontoya. Pagamos IBI al Ayuntamiento de Jaén pero no tenemos cosas tan fundamentales como esta o como el abastecimiento de agua", ha comentado.Del mismo modo, los vecinos reclaman el acondicionamiento de al menos 1,5 kilómetros del camino que presta el servicio principal a la urbanización y viviendas diseminadas. Millán ha señalado que la intervención municipal, de la Diputación y de la Junta en este carril de acceso es posible, pero para ello es necesario que sea el Ayuntamiento tome la iniciativa.A su juicio, debe liderar la búsqueda de soluciones tanto individuales como fruto de la colaboración con otras entidades y "lo que no puede ser es que por inacción los problemas que son de fácil resolución mediante el diálogo se enquisten durante años"."Es lo que le ocurre a los vecinos de Los Bermejales, que son ciudadanos de Jaén para pagar impuestos pero no para recibir al menos algunas de las prestaciones básicas que a estas alturas y de haberse gestionado bien su situación con arreglo a la ley ya les corresponderían de pleno derecho, como es la recogida de basura", ha añadido.Al hilo, ha recordado que la situación de Los Bermejales es la misma que la de otros barrios situados en suelo urbano no consolidado "sumidos en el olvido más absoluto por parte del Ayuntamiento". y "la inacción y la parálisis" en la resolución de su situación urbanística ha tenido como consecuencia la limitación de sus posibilidades de acceder a prestaciones de primera necesidad.--EUROPA PRESS--