Millán (PSOE) apuesta por la reforma de Urbanismo para agilizar trámites en licencias de actividad y obra

Jaén.- 26M.- Millán (PSOE) apuesta por la reforma de Urbanismo para ag

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha avanzado que el pilar básico en la organización municipal de su programa electoral para las municipales del 26 de mayo será la reforma en profundidad del área de Urbanismo en el Ayuntamiento con el objetivo, entre otros, de agilizar trámites para licencias de actividad y obras.Millán ha mantenido una reunión con representantes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla acompañado por los responsables de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores de Jaén, Pedro Cámara y José Miguel de la Torre, así como el presidente y el secretario de la Asociación de Constructores y Promotores, Francisco Chamorro y José Ángel Mesa, respectivamente.El candidato ha tomado como referencia experiencias en materia de agilización de trámites urbanísticos en distintas administraciones y en ayuntamientos como el de Sevilla para acometer una obra o la apertura de una actividad. El objetivo, que ayuden a resolver la compleja situación del Ayuntamiento de Jaén, con años de espera en algunas ocasiones para abrir un establecimiento o para acometer una obra."Hemos querido que los responsables del sector, que son los que día a día se enfrentan a la maraña de la tramitación administrativa en Jaén nos cuenten sus propuestas para agilizar procedimientos. Hemos intentado ponerlos además en contacto con experiencias que se están haciendo en otros ayuntamientos en esa línea", ha dicho Millán.Ha indicado que el Ayuntamiento de Jaén tiene "un grave problema en la gestión política ágil de trámites urbanísticos" cuando precisamente "el urbanismo ha de ser un motor de desarrollo económico y de atracción de inversión y el Ayuntamiento no puede ser un freno para ello, que es lo que tenemos ahora".De este modo, algunas de las propuestas que Millán plantea para agilizar procedimientos se encaminan a estudiar una optimización de los trámites previos a presentar proyectos, como las consultas. También han valorado algunas iniciativas que ya desarrollan ayuntamientos como el de Sevilla, caso de un formulario telemático que permite tanto a un técnico como a un promotor o a una comunidad de vecinos solicitar y resolver en un corto espacio de tiempo una obra pequeña."La modernización tecnológica y la mejora de la tramitación on line son esenciales en este proceso", ha dicho en un comunicado. Así, ha apostado por aumentar la colaboración con colegios profesionales para tramitar expedientes con más celeridad. "Tienen instrumentos tecnológicos de gran ayuda y han avanzado mucho en la digitalización de documentos, esa ayuda es inestimable a la hora de evacuar rápidamente informes".En esta línea se ha pronunciado el decano del Colegio de Arquitectos, Pedro Cámara, quien ha considerado "fundamental" avanzar en mejoras tecnológicas "que no solo son deseables sino que son una obligación de las administraciones". Así, ha destacado la importancia de cambiar la relación con los clientes que ahora se hace por correo ordinario, para pasar a hacerlo en la medida de lo posible telemáticamente.También ha reclamado el fijar criterios para garantizar celeridad en el trabajo de los técnicos y sobre todo seguridad para estos profesionales. Ha coincidido con Julio Millán en la creación de un servicio de evacuación de consultas, "esencial para acotar procedimientos porque ayuda a entregar documentación sin errores y completa".--EUROPA PRESS--