Millán (PSOE) apoya a vecinos de La Manseguidilla y apela a la seguridad jurídica para regularizar sus viviendas

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, acompañado por miembros de su lista y concejales en el Ayuntamiento de la ciudad, ha visitado el barrio de La Manseguilla que forma parte del grupo de urbanizaciones situadas en suelo urbano no consolidado (SUNC), cuya regularización está pendiente, y a cuyos vecinos les ha recordado que la seguridad jurídica es "el mejor aval" para la normalización de sus viviendas.Millán ha expuesto que la regularización de las viviendas es "un camino que podrían estar recorriendo hace cuatro años", cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para el reconocimiento urbanístico de sus propiedades, y sobre todo en "la consecución de servicios básicos como el agua o la iluminación", según ha recogido en una nota de prensa el partido.El candidato ha expuesto que desde 2015 el Ayuntamiento, gobernado por el PP, "tiene pendiente el levantamiento de las suspensiones que pesan sobre estas zonas" y ha criticado que ahora haya "prometido" a los vecinos que en 15 días tendrían "un nuevo informe para este levantamiento de suspensiones".Frente a esto, ha asegurado que el PSOE estará "del lado de los residentes en sus peticiones y vigilantes para reclamar que se cumpla" y ha exigido trabajo por ellos "después de cuatro años en los que los esfuerzos políticos no han ido en la dirección de los SUNC".Por su parte los vecinos han destacado la necesidad de acortar plazos para conseguir no solo la regularización sino también los servicios esenciales, como el abastecimiento de agua, que ahora se hace con una balsa solo para uso doméstico y sin posibilidad de consumo, los saneamientos y la iluminación del barrio, que en la actualidad es "precaria" y "no ayuda a dar seguridad a las viviendas".El PSOE ha apuntado que la mitad los vecinos de esta zona, en la que hay unas 500 familias, residen habitualmente en la urbanización, pagan entre 400 y 600 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y "no cuentan de momento con las prestaciones esenciales".--EUROPA PRESS--