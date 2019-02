Millán propone habilitar en locales públicos del bulevar una sala de estudios 24 horas como la de Andújar

Jaén.- Millán propone habilitar en locales públicos del bulevar una sa

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha propuesto la apertura de una sala de estudio 24 horas en locales públicos del Bulevar como la habilitada en Andújar (Jaén) con el fin de atender la demanda de estudiantes y opositores de la ciudad.Millán, que ha visitado este sábado el barrio acompañado por representantes de la Asociación de Vecinos Expansión Norte, ha señalado en una nota de prensa que esta propuesta coincide con "la necesidad expresada por colectivos de estudiantes en las últimas semanas" que "se quejan de la falta de espacios acondicionados para estudiar en época de exámenes", cuando se multiplica la necesidad de puestos de estudio.Así, el socialista ha puesto el ejemplo de la sala habilitada en Andújar, la cual ha supuesto una "gestión sencilla" puesto que funciona "casi sin personal", con un sistema de huella dactilar y acreditación y videovigilada. "Tenemos locales cerrados en estos momentos que pueden optimizarse de esta forma, no solo para prestar un servicio para toda la ciudad sino también para el propio barrio, que tiene un gran volumen de población juvenil", ha argumentado.El PSOE ha expresado que en esta misma idea coinciden con el presidente de los vecinos, Manuel López, de "impulsar decididamente equipamientos educativos y de uso público en el barrio", como acometer la guardería municipal o la cobertura suficiente de los estudios de Secundaria, a lo cual Millán ha señalado la importancia de ampliar los institutos 'Santa Teresa' y 'Jabalcuz' y López ha recordado que los centros educativos de segundo ciclo son una necesidad en barrios como el Bulevar con población joven.Del mismo modo, el candidato ha subrayado que el Bulevar es "el eje de la necesaria mejora de la vertebración de la ciudad", la cual "necesita la mejora de sus distribuidores", motivo por el que ha achacado al Ayuntamiento no haber finalizado el distribuidor Norte.En este sentido, Millán se ha comprometido a impulsar la prolongación del vial que va desde la rotonda conocida como 'de la pajarita' hasta la zona Oeste, que una dos barrios populosos como Bulevar y Fuentezuelas y conecte además equipamientos como la universidad.Asimismo, López ha recordado que la limpieza, el mantenimiento y la conservación del barrio en general y del Parque Andrés de Vandelvira en particular "sigue siendo una asignatura pendiente" y ha sentenciado que a día de hoy "sigue sin respuesta la iluminación del parque ni su vigilancia".--EUROPA PRESS--