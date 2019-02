Millán promete mejorar la movilidad y conexión del barrio de El Almendral

Visita al Almendral

El secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, en su visita de esta tarde a la junta directiva de la asociación de vecinos "Entre Cantones" del barrio de El Almendral, ha apostado por "devolver la calidad de vida a los barrios con una planificación de los servicios públicos básicos como transporte, limpieza, ordenación del tráfico, acondicionamiento de calles y equipamientos para uso público".Millán ha señalado que el programa electoral del PSOE para las municipales incluye un "trabajo denso y muy completo de las prestaciones que han de recibir los barrios tras años de descontrol y abandono"."El día de a día de los vecinos y vecinas ha de hacerse en su barrio, es garantía de vida y de creación de riqueza y empleo. Es importante hacerlos lo más acogedores posible, y el trabajo de su Ayuntamiento ha de ser fundamental en aspectos como equipamientos, mantenimiento urbano, limpieza, vigilancia, transporte y ordenación del tráfico. No pueden estar abandonados. Hace unos meses vinimos al Almendral y siguen teniendo los mismos problemas que hace años que tienen. No entendemos cómo pasa el tiempo y siguen pidiendo la atención a necesidades básicas. Esto tiene que experimentar un cambio radical", ha dicho.Del mismo modo, Manuel Aguilar, de la junta directiva, ha recordado que hay calles "con graves problemas de hundimiento del terreno, caso de Virgen Blanca, que tras dos acuerdos plenarios sigue sin el arreglo del saneamiento por parte del Ayuntamiento". Del mismo modo, Jesús Cárdenas, otro de los miembros de la directiva, ha señalado que con la peatonalización el barrio "se ha convertido en una ratonera". Reclaman "una ordenación de la circulación en las calles", que ahora sufren un mayor flujo y a velocidades peligrosas."No puede ser que un barrio que está a la mano del centro tenga un transporte público que les da un rodeo de varios kilómetros para llegar a puntos como Correos o el Mercado que apenas están a unos cientos de metros", ha recordado. Millán ha señalado cómo las políticas para los barrios y su gente "están condenadas al fracaso sin participación"."Las políticas hechas de espalda a la gente pueden funcionar muy bien en la teoría pero sobre el papel no sirven de nada si en su aplicación cotidiana dificultan el día a día de los vecinos. Lo vemos en el caso de El Almendral y en el de otros barrios de la zona Sur como La Glorieta o San Felipe, que se ha quedo aislados del centro de la ciudad", apostilla Millán.Por último, la junta directiva ha expuesto como "ejemplo del abandono municipal" la sentencia que ha dado la razón a una vecina cuya vivienda se ha visto afectada por el derrumbe de parte de la muralla de Jaén, declarada Bien de Interés Cultural. María Díaz señala que el juez dicta en su sentencia "la obligación de que el Ayuntamiento la acondicione por completo pero se ha limitado solo a taponar la parte que afecta a su domicilio"."El resto de viviendas sigue teniendo problemas, así como el aparcamiento de La Merced. Cada vez que hemos ido a Urbanismo poco más que se han reído de nosotros y nos han dicho que lo mismo que en otras ciudades se caen los castillos porque no se pueden arreglar pues aquí ocurrirá lo mismo con la muralla".--EUROPA PRESS--