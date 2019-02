Miguel Contreras, director general de las próximas campañas del PP para las elecciones generales y municipales

Jaén.- Miguel Contreras, director general de las próximas campañas del

El Comité Ejecutivo Provincial del PP de Jaén ha acordado que el coordinador general del PP jiennense, Miguel Contreras, sea el director general de las campañas electorales de cara al 28-A y el 26-M.Junto al nombre de Contreras, el PP provincial ha designado este martes a todo el comité de campaña del que forma parte Agustín Moral como coordinador a nivel provincial y Reyes Chamorro que será coordinadora de las municipales en la capital jiennense. Todos "tendrán que ponerse ya a trabajar para arrancar una buena precampaña una vez que Pedro Sánchez disuelva las Cortes Generales el próximo día 5 de marzo", ha explicado el presidente provincial jiennense, Juan Diego Requena.El dirigente popular ha aseverado que ambas campañas se llevarán "como si fuera un sola porque tenemos que trabajar duro en cada rincón de esta provincia para contribuir a que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno porque según lo que pase en España así nos irán las elecciones municipales".Requena ha invitado a "dejarse la piel" los próximos meses porque "al igual que en las autonómicas recogimos el fruto de un gran trabajo, en estas seguro que ocurrirá lo mismo y aun no teniendo el número de votos podremos tener el mismo número de alcaldías e incluso superar los 31 de las pasadas elecciones y por supuesto obtener más diputados provinciales, centrando esfuerzos, entre otras, en la comarca de Jaén, de Cazorla o de Baeza".En cuanto a los candidatos el presidente provincial ha aseverado que ya están nombrados todos los candidatos de municipios de gran población y en el resto son pocos los candidatos que quedan por designar, a la espera de "simples formalismos". Además, una de las cuestiones fundamentales es "no perder la vista en aquellos donde no estamos gobernando o donde los concejales del PP son minoría".Requena ha pedido a los candidatos que "hagan unos programas electorales realistas porque esos serán sus programas de gobierno una vez que ganemos las elecciones".--EUROPA PRESS--