Jaén.- Agricultores piden a la CHG poder regar ya el olivar porque "no

Más de 4.500 agricultores llegados desde toda la provincia de Jaén, unos 1.500 según cifras de Policía Local y Nacional, se han manifestado por las calles de Jaén convocado por la Asociación Provincial de Regantes del Olivar (AproJaén) y la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) para exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la autorización inmediata para el riego de 15.000 hectáreas de olivar jiennense, en tanto se tramitan los riegos extraordinarios porque "nos estamos jugando la próxima campaña".La manifestación ha contado también con la presencia de alcaldes de los 22 pueblos afectados por esta situación, como son Bedmar, Cazorla, Villacarrillo, Larva, Peal de Becerro, Quesada, Alcaudete, Huesa, Rus, Villacarrillo o Albanchez de Magina.La marcha ha discurrido bajo el lema 'Jaén rica en agua, Jaén discriminada por los riegos extraordinarios y su regulación: autorización para regar ya'.La manifestación, que ha partido de la plaza de toros de Jaén, ha hecho parada en la sede provincial de la CHG donde responsables de las dos organizaciones convocantes han accedido a las instalaciones con un botijo para, de forma simbólica, pedir el agua que se les está negando para regar los olivares.Con la proclamas "Queremos regar", "Agua ya" o "La necesitamos ya", la manifestación ha seguido su recorrido hasta la Subdelegación del Gobierno en Jaén donde se ha entregado un documento con sus reivindicaciones a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño.Marcelo Morales, en declaraciones a los periodistas, ha exigido al organismo de cuenca que permita regar estas 15.000 hectáreas de olivar de forma urgente, "pues no podemos esperar a junio o julio para regar como quiere la Confederación, y por eso nos echamos a la calle. Creo que es justo lo que estamos pidiendo, pues la falta de lluvias ha provocado que el riego se necesite justo ahora para no poner en grave peligro la próxima cosecha".Por su parte, Agustín Rodríguez ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que escuche a las más de 4.500 familias jiennenses que han salido a manifestarse. "No pedimos nada extraordinario, pues desde el año 2010 se vienen autorizando estos riegos por parte de la Comisión Permanente de la Comisión de Desembalses mientras se aprueban los riegos extraordinarios, no entendemos el cambio de criterio este año", ha afirmado.De esta forma, ha criticado la irresponsabilidad de los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues "la Confederación le está echando un pulso a más de 5.000 regantes, que tienen sus derechos y representan el sustento económico de muchos pueblos de la provincia de Jaén".En este sentido, ha recordado que el problema viene de que hay 50.000 hectáreas de olivar en la provincia de Jaén, en las que están incluidas estas 15.000, en las que la regularización de los regadíos está paralizada desde hace décadas. "Jaén es rica en agua y no puede ser discriminada respecto a otras provincias. Si no se autorizan ya los riegos, podemos perder las cosechas", ha aseverado.Han recordado que comenzaron a solicitar este riego en el mes de diciembre y que, a fecha de hoy, siguen sin respuesta desde el organismo de cuenca por lo que "la irresponsabilidad de los que están al frente de la CHG tiene que tener consecuencias" porque "no puede seguir habiendo estas incompetencias".En este sentido, Rodríguez ha afirmado que "los tres últimos presidentes" de la CHG "tendrán que rendir cuenta" del motivo por el que siguen "en el cajón" 50.000 hectáreas de olivar jiennense sin regularizar, máxime cuando "necesitamos autorización de forma inmediata porque se pierden las cosechas".--EUROPA PRESS--