Más de 200 mujeres de una veintena de municipios celebran el Día de la Mujer de la Campiña Norte

Más de 200 mujeres de una veintena de municipios se han dado cita en la celebración del Día de la Mujer de la Campiña Norte, que ha organizado la Asociación para el Desarrollo Rural de esta comarca (Prodecan) y que ha incluido la entrega de reconocimientos a mujeres y entidades que han contribuido a poner en valor el papel de las mujeres en ámbitos como la cultura, la empresa o la solidaridad.El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha participado junto a la alcaldesa de Lopera y presidenta de Prodecan, Isabel Uceda; la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, y el director general de sucursales de la Caja Rural de Jaén, Juan Gallego, entre otras autoridades, en este acto, según ha informado la Diputación en una nota.En este marco, se han entregado reconocimientos a la Asociación 'Arroyo Cañada', de Carboneros en el ámbito cultural; a la empresaria Carmen Vidal, de Arjona, en el ámbito de emprendimiento; y a Carmen Ruiz, de La Carolina, en el ámbito de la solidaridad. Junto a ellas también han sido galardonadas por "toda una trayectoria de vida", Rosa Gutiérrez y Pilar López, directoras de la escuela municipal infantil y del centro de participación activa de Lopera, respectivamente."Cada una de vosotras, a través de vuestra labor, habéis sido ejemplo de lucha, esfuerzo y dedicación para las mujeres de esta comarca, y habéis contribuido a abrir camino a muchas otras en el ámbito de la empresa, de la cultura o de la educación y la formación", ha remarcado el presidente de la Diputación, que ha hecho hincapié en la importancia de que "ahora más que nunca" se lleven a cabo este tipo de actos para poner en valor la aportación de la mujer en la sociedad."No son tiempos fáciles para la igualdad, en los que no solo se está buscando frenar el trabajo que se ha venido haciendo todos estos años en esta materia, sino retroceder en el tiempo y eliminar de un plumazo conquistas históricas para la mujer y para esta sociedad", ha señalado.En este sentido, Reyes ha abogado por "seguir aunando esfuerzos" con el objetivo de "continuar avanzando en la igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres y que no se produzca un retroceso". "Esta lucha se debe hacer a través de un frente común y sólido, porque es cuestión de todos, y no es cuestión de un solo día", ha destacado para añadir que "sólo a través de la unión y el consenso, seguiremos avanzando en el camino que este país había emprendido y que se había convertido en ejemplo para otros muchos".Reyes ha destacado que "aún queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad", algo que se visibiliza en "uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, la violencia machista", así como en otros aspectos como "el alto nivel de desempleo femenino, la escasa presencia de la mujer en puestos directivos o en sectores como la agricultura, la ciencia o las nuevas tecnologías, o la atribución a la mujer de roles como el de cuidadora de mayores o personas dependientes".Por ello, ha abogado a que "entre todos y todas vayamos aminorando las dificultades a las que se enfrentan las mujeres" y conseguir así que "nuestras niñas de hoy no tengan que sufrir los mismos problemas del pasado y del presente", para que "esta sociedad sea, por fin, una sociedad avanzada, justa y, sobre todo, igualitaria", ha concluido.--EUROPA PRESS--