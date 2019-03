Más de 180 emprendedores se benefician de 544.000 euros en ayudas de Diputación para abrir sus negocios

Foto de familia de la entrega de ayudas a emprendedores.

El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén ha acogido este lunes la entrega de 182 resoluciones de ayudas a autónomos que van a montar sus negocios en 75 municipios enmarcadas en el Plan de Empleo de la Diputación y que suman 544.000 euros.El presidente de esta administración, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Empleo, Manuel Hueso, ha sido el encargado de entregar estos incentivos con los que se apoya la puesta en marcha de empresas que contribuirán a dinamizar la economía local de la gran mayoría de las localidades jiennenses de menos de 20.000 habitantes.De esta forma, la Diputación ha repartido ayudas de casi 3.000 euros por persona y actividad empresarial, unos estímulos económicos que se enmarcan dentro del Plan de Empleo extraordinario que lleva desarrollando la Corporación provincial desde el año 2012.En esta línea, Reyes ha puesto en valor el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de empleo, "pese a no ser una competencia directa de la Diputación". "Se ha creado un área específica destinada a este tema porque entendíamos que es el que más preocupa a los jiennenses, por eso le hemos dado la prioridad que merece a la creación de puestos de trabajo en nuestra tierra", ha dicho.Junto a la labor realizada por la administración provincial, ha querido reconocer los méritos de los 182 beneficiarios. "Con la determinación, valentía y empeño que habéis demostrado para poner en marcha vuestros propios proyectos empresariales, también ponéis de manifiesto que Jaén es una tierra de oportunidades, rica en recursos y talento, por lo que existen muchas opciones de negocio que se pueden desarrollar", ha resaltado Reyes.Ha añadido que ellos y otros muchos emprendedores que se han beneficiado antes de estas ayudas son "el mejor ejemplo de que este lema responde a la realidad". Al hilo, ha precisado que, desde 2013, cuando se puso en marcha por primera vez esta convocatoria de empleo autónomo, han sido ya 1.039 los proyectos empresariales respaldados por la Diputación en los 91 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.Los negocios que contarán con estos casi 3.000 euros de incentivo de la Diputación abarcan sectores muy diversos, unos tradicionales y otros más innovadores. Entre otras, las actividades están ligadas a la contabilidad, los seguros, el alquiler de equipos de sonido, de autoescuela, autotaxis, restauración, carnicería o acabados de edificios.También han recibido este incentivo otras como establecimientos de bebidas, estructuras metálicas, floristería, frutería, gimnasio, mercería, olivar, parafarmacia, pintura, reparación de maquinaria agrícola, servicios agrícolas y ganaderos, tapizado de muebles, tiendas de animales o ropa, taller de chapa y pintura o transporte de mercancías.Con la concesión de estas ayudas por sexto año consecutivo, la Diputación "continúa activamente implicada en la creación de empleo" en Jaén, al tiempo que ha asegurado que mantendrán esta "buena iniciativa" en 2019 y en adelante "siempre que siga habiendo demanda"."Porque nuestro principal objetivo es que, por falta de respaldo, no se quede ni una sola idea en la mente de un emprendedor, queremos que todas se hagan realidad, generen riqueza en nuestros municipios y, sobre todo, empleo", ha concluido el presidente.Por todo ello, ha mostrado la satisfacción que produce el éxito de este tipo de iniciativas al comprobar "en primera persona el beneficio que reportan las políticas" que se adoptan a la ciudadanía y a los municipios"."Con estos incentivos creo que contribuimos a dinamizar la economía de muchos de nuestros pueblos", ya que "los negocios que habéis propuesto, y que van a contar con el apoyo de la Diputación, hacen que vuestras localidades tengan más vida, haya más actividad y, por tanto, tengan más futuro", ha incidido.Además, ha señalado otro aspecto positivo de esta línea de ayudas, como es que permiten que muchas personas decidan llevar a cabo su proyecto de vida en cualquiera de las localidades jiennense y no se marchen con su "talento y formación a demostrar vuestra valía en otra tierra". Un hecho que hay que "valorarlo muy positivamente, sobre todo en estos tiempos donde uno de los mayores retos es evitar la despoblación".--EUROPA PRESS--