María Luisa Garzón es nombrada nueva directora de la ONCE en Úbeda

María Luisa Garzón ha sido nombrada nueva directora de la Agencia de la ONCE en la localidad jiennense de Úbeda y en sustitución de Baldomero Chacón, ahora nuevo director de la Agencia de Baza (Granada). La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, será la encargada de presidir el lunes, 11 de marzo, el acto de presentación de María Luisa Garzón.Según se ha informado desde la ONCE, en el acto de presentación participarán también el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet; y la directora de la ONCE en la provincia de Jaén, Rosario Sedano.María Luisa Garzón (Úbeda, 1984) es afiliada a la ONCE desde 2016. Es diplomada en Relaciones Laborales por la Facultad de Ciencias Del Trabajo de la Universidad De Granada desde 2006. Ejerció como agente vendedor de ONCE en 2018. Antes de asumir sus responsabilidades como directora de la Agencia de Úbeda, tenía el mismo cargo en la de Huércal-Overa (Almería).Úbeda cuenta con 437 personas ciegas o con discapacidad grave afiliadas a la ONCE y con 102 agentes vendedores.--EUROPA PRESS--