María Cantos, candidata de Cs a la Alcaldía de Jaén, a la espera de hacerse pública la confirmación oficial

La coordinadora local de Ciudadanos en Jaén, María Cantos, ha afirmado que es la candidata a la Alcaldía a expensas de que se haga pública la "confirmación oficial" por parte de la dirección del partido, algo que ha dicho esperar "dentro de unos días".Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre su posible designación para encabezar la lista en las elecciones municipales del 26 de mayo, una responsabilidad que siempre ha dicho que le encantaría asumir, y después de que se hayan apuntado diversos plazos para comunicarlo que no se han cumplido."La verdad es que espero que se haga antes de las elecciones municipales porque al paso que vamos... Pero bueno, son decisiones del partido", ha ironizado la dirigente de la formación naranja en la capital.Ha añadido que "ahora se ha previsto que el protagonismo absoluto" lo tengan los candidatos a los comicios generales de abril, de modo que se está "dando el momento de gloria" a estos compañeros y espera "que dentro de unos días ya llegue el momento de los municipales".En todo caso, ha señalado que aspirará a la Alcaldía. "Confirmación oficial no hay. Pero, vamos, que sí, que lo soy, me lo han dicho", ha manifestado Cantos cuestionada por si ella tiene o no confirmación desde la dirección nacional de que será candidata."Esto me serviría mucho para apretar arriba; decir, eh por favor, a ver si ya puede oficialmente salir algo", ha comentado también ante la posible circulación de rumores que pudieran cuestionar su nombre como cabeza de lista.La coordinadora local de Cs, no obstante, ha subrayado que le gusta y quiere a Jaén "tanto sea candidata o no lo sea, sea una vecina de mi calle o sea la alcaldesa", por lo que su trabajo "defendiendo los intereses" de la ciudad "va a ser absolutamente el mismo"."Por supuesto que me gustaría que ya oficialmente fuese nombrada para estar en las mismas condiciones, sobre todo de cara a vosotros, como candidata. Pero mi trabajo va a ser el mismo hoy que mañana o esta tarde si me nombran", ha asegurado.--EUROPA PRESS--