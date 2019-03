Maíllo pide una reunión a Moreno para abordar la situación de Doñana e impulsar medidas que ayuden a parar su deterioro

Maíllo pide una reunión a Moreno para abordar la situación de Doñana e

El portavoz de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha solicitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una reunión para abordar la situación de Doñana tras el informe final aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y exige actuaciones con el objetivo de "contribuir a parar el deterioro" de este espacio, "conservarlo y dar recursos para garantizar su recuperación".Así lo ha puesto de relieve este viernes en Jaén después del dictamen aprobado por citado órgano de la UE en el que se pide cerrar todos los pozos ilegales y que se "detengan los pasos" del proyecto de gas en Doñana.Se trata de un pronunciamiento "muy contundente con respecto al proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo", según ha valorado Maíllo quien ha recordado que "hace un año fue como peticionario, como IU, a Bruselas a exponer la necesidad de que la Comisión de peticiones hiciera un informe" y "no desde Bruselas", sino con una visita al parque, que tuvo lugar a finales de septiembre, primeros de octubre.Aquello "fue una victoria y se refrenda con un informe que es contundente", punto en el que ha recalcado que "se debe paralizar el proyecto" y "estudiar las posibles irregularidades". Ha añadido que "hay que suspenderlo hasta que no se detecten bien cuáles son y se corrijan y, desde luego, sugieren que no se avance en ninguno de los que están ya en marcha".Tras felicitarse por "esa contundencia", Maíllo ha anunciado que esta mañana han pedido una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía. "Para explicarle el informe de la Comisión de Peticiones y exigirle el desarrollo de una serie de actuaciones que conforme una demostración desde Andalucía de que nosotros somos una administración que estamos por ayudar a contribuir a parar el deterioro de Doñana, a conservarlo y dar recursos para garantizar su recuperación", ha afirmado.Al hilo, ha dicho esperar que Moreno los reciba para exponerle cuál ha sido su trabajo y peticiones "y convertir en norma una ley de blindaje de Doñana" en la que el grupo de Adelante Andalucía ya está trabajando."Una norma sobre la que queremos cerrar esa importante pesadilla que hemos tenido con el almacenamiento de gas natural y sobre la que esperamos que el Gobierno de Pedro Sánchez también ejecute, de acuerdo a las recomendaciones y el dictamen de la Comisión de Peticiones del Parlamento, con una paralización de ese proyecto que nunca se tenía que haber empezado", ha apuntado.En este sentido, el coordinador general de IULV-CA ha hecho hincapié en que "Doñana no es solamente patrimonio andaluz", sino que es "un patrimonio que cuida Andalucía pero que evidentemente se cuida para el resto de España y Europa".--EUROPA PRESS--