Los trabajos de la UJA en la necrópolis egipcia de Qubett el-Hawa protagonizan una serie de National Geographic

Grabación de la serie de National Geographic sobre trabajos de la UJA

Los trabajos arqueológicos que la Universidad de Jaén dirige desde hace once años en la necrópolis de Qubbet el-Hawa en Asuán (Egipto) protagonizan una nueva serie documental de National Geographic.Titulada 'Tesoros perdidos de Egipto' ('Lost treasures of Egypt'), ha comenzado a emitirse en Australia y Sudáfrica y en las próximas semanas podrá verse en el resto del mundo, según ha explicado este jueves la UJA.Consta de seis episodios en los que se muestran los trabajos arqueológicos más importantes que se están llevando a cabo en Egipto, entre los que se encuentran los realizados por el Proyecto Qubbet el-Hawa, que dirige el doctor en Egiptología de la Universidad de Jaén Alejandro Jiménez.Entre otro contenido relacionado con las excavaciones realizadas en la necrópolis de Asuán, en cuatro de los seis capítulos que forman esta serie documental se podrá ver el descubrimiento de una cámara intacta de hace 3.800 años en la que había una mujer enterrada en un sarcófago de cerámica. También aparecerá la excavación de la cámara intacta de Y-Shemai, hermano del gobernador de Elefantina Sarenput II, que vivió hace 3.900 años.El profesor Jiménez ha asegurado que para los componentes de su equipo en general y para la Universidad de Jaén en particular "aparecer en esta serie es muy importante". "Refleja el duro trabajo llevado a cabo por la misión desde hace más de una década y la alta calidad de los descubrimientos desde el punto de vista científico y artístico", ha destacado.Además, según ha añadido el director del proyecto, "todo ello está permitiendo reescribir parte de la historia del antiguo Egipto". Toda la información sobre esta serie puede consultarse en la página web https://www.nationalgeographic.com.au/tv/lost-treasures-of-egypt/--EUROPA PRESS--